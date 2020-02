Il famoso attore Lino Banfi ha rilasciato un’intervista ad AdnKronos: ‘Nonno Libero’ ha parlato dell’epidemia diffusa in Cina e che sta colpendo l’Italia, il Coronavirus. Ecco le sue parole.

E’ indubbiamente lui il ‘nonno d’Italia’: Lino Banfi, pseudonimo di Pasquale Zagaria, è l’attore che ha conquistato il cuore di tutti gli italiani. Non solo protagonista in ‘L’allenatore nel pallone‘, ‘Vieni avanti cretino‘, ‘Fracchia la belva umana’ ed altri, ma ha avuto il boom di fama interpretando Nonno Libero nella famosissima fiction ‘Un medico in famiglia’. Tutti in questo periodo parlano dell’epidemia che sta colpendo anche l’Italia, il Coronavirus: e così anche Lino Banfi ha voluto dire la sua ed ha sdrammatizzato sul tema, a modo suo. Ecco le sue parole all’agenzia di stampa Adnkronos.

Coronavirus, Lino Banfi: “Se muore un nonnino non ha meno valore di un giovane”

“Se muore un nonnino non è che abbia meno valore della morte di una persona più giovane“: le sue parole riguardo l’emergenza Coronavirus, che sta colpendo maggiormente le persone anziane che soffrono di problemi respiratori. Nonno Libero ha poi sdrammatizzato: “Visto che il mio mestiere mi insegna a sorridere e far sorridere anche nei momenti tristi, possiamo dire che almeno una cosa buona questo coronavirus l’ha fatta: ha insegnato a tutti gli italiani l’abitudine di lavarsi le mani, spesso e bene”.

Lino Banfi ha poi raccontato che quando era bambino ha avuto il tifo, paratifo, la malaria e l’epatite virale: “Dovevo morire a dieci anni e oggi che ho 84 anni posso dire che quelle malattie mi hanno fortificato e rafforzato“. Ha poi concluso lanciando un appello ai suoi coetanei: li ha invitati a non avere paura e di stare tranquilli. “Siamo forti e presto nessuno di noi avrà motivo per averne paura, ne rideremo“.