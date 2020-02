NCIS anticipazioni di sabato 29 febbraio: scopriamo insieme la trama di questo quarto episodio , in onda dalle 21.05 su Rai 2

Definito e acclamato da molti come la miglio serie tv della storia della televisione Americana NCIS, è arrivata alla sua diciassettesima stagione. Seguitissima in tutto il globo, tiene incollati i telespettatori allo schermo ormai da moltissimi anni. Le vicende della squadra speciale del dipartimento della Marina Militare Statunitense continuano a tener banco e in questa nuova stagione abbiamo assistito al ritorno di uno dei personaggi più amati della serie tv Ziva David. L’agente era stata data per morta anni prima, lasciando una figlia, nata dall’amore col collega Anthony Di Nozzo, anch’egli personaggio amatissimo della serie tv. Attualmente pare che la figura della David avrà un ruolo non principale in queste nuove puntate, ma potrebbe far incursione nella trama del telefilm spesso e volentieri. Adesso scopriamo insieme quale sarà la trama di questa nuova e attesissima puntata in onda dalle 21.05 su Rai 2.

NCIS anticipazioni sabato 29 febbraio: trama quarto episodio

Episodio 4 – Nei panni di un altro:

L’arrivo di Ziva ha turbato e non poco la routine e i rapporti fra gli agenti della squadra speciale di Gibbs. Bishop infatti, decide di tenere per sé quanto a Ziva e di non rivelare ai compagni che la donna ha fatto ritorno in America e si è messa in contatto con Gibbs. Questa sua omissione viene considerata come una sorta di tradimento dagli amici, che iniziano a nutrire dei dubbi. I colleghi di Bishop non sono gli unici indispettiti dalla situazione, il Direttore Vance decide di punire Torres, Bishop e McGee per non averlo messo al corrente della situazione. Un nuovo caso però mette la squadra all’attenti, poiché appare con dei dettagli davvero inusuali. La squadra si trova, infatti, ad indagare sulla morte di due ex veterani che si trovavano in una comunità per senzatetto. Uno mutilato delle mani, l’altro dei piedi. Per uno dei due veterani non si tratta di omicidio, ma di decesso per cause naturali, su l’altro invece le indagini procedono tra colpi di scena e vicoli ciechi.

