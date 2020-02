In quest’ultima foto su Instagram, Nilufar Addati si lascia immortalare in intimo in una posa ‘particolare’, ma quel dettaglio manda in visibilio.

Senza alcun dubbio vi ricorderete di lei. Dapprima corteggiatrice di Mattia Marciano ed, in seguito, tronista, Nilufar Addati ha fatto il suo debutto nel mondo della televisione alcuni anni fa nel programma Uomini e Donne. E, da quel momento, ha cavalcato l’onda del successo. Non a caso, attualmente la giovane è una delle più affermate ed amate influencer italiane. Dalla sua parte, infatti, la campana vanta di una bellezza più unica che rara. Lo testimoniano le numerose foto che, spesso e volentieri, l’ex tronista condivide sul suo canale social ufficiale. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, in una posa davvero ‘particolare’, la bella Addati si lascia immortalare con indosso un delizioso e fantastico completino intimo. In un batter baleno, lo scatto ha riscosso un successo davvero smisurato. Sapete perché? C’è uno specifico dettaglio che ha mandato in visibilio tutti i suoi sostenitori. Guardare per credere!

Nilufar Addati in intimo: un dettaglio manda in visibilio Instagram

Era il 2017 quando Nilufar Addati, con la sua bellezza, semplicità e simpatia, si faceva notare nello studio di Uomini e Donne. Da quel momento, da come si può facilmente intuire, sono passati quasi tre anni. Eppure, il successo che ancora adesso detiene è davvero smisurato. La campana è la classica ragazza acqua e sapone, ammettiamolo. Lo testimoniano, non a caso, le numerose foto che, spesso e volentieri, condivide sul suo canale social ufficiale. Con una naturalezza davvero innata, l’ex tronista di Uomini e Donne riesce sempre a conquistare i suoi followers. E lo ha fatto, come dicevamo, anche qualche ora fa. Quando, completamente ripresa di spalle, Nilufar si lascia immortalare con indosso un delizioso completino intimo. Siete curiosi di vederla? Diamoci uno sguardo insieme:

Bellissima, vero? In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Lei è stupenda, come sempre. Eppure, c’è un particolare dettaglio che, senza alcun dubbio, avrà infiammato Instagram. Ecco il commento in questione:

Ebbene si. Secondo l’utente Instagram, il dettaglio in pizzo verrà apprezzato da molti. In effetti, non si può dare torto a questo commento. Siete d’accordo anche voi?

Il pizzo non è l’unico dettaglio che viene notato..

Ma se da una parte c’è chi non ha potuto fare a meno di notare la sua bellezza e il dettaglio del pizzo, c’è chi ha guardato anche altro:

Insomma, un dettaglio abbastanza inusuale, c’è da ammetterlo. Voi, però, ci avevate fatto caso?