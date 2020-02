In questa ultima foto social, Selvaggia Roma si lascia immortalare con il vestito completamente sbottonato che scivola letteralmente giù.

Sono passati circa tre anni quando Selvaggia Roma, nella stessa edizione di Valeria Bigella e Sara Affi Fella, partecipava con il suo fidanzato Francesco Chiofalo a Temptation Island. Ecco. Seppure la sua storia d’amore con il romano non sia andato a buon fine dopo il programma, la giovane Roma ha cavalcato l’onda del successo. Tanto da essere, ancora adesso, una delle influencer italiane più amate ed apprezzate. Pensate, il suo successo Instagram è davvero immenso. Così come lo sono, tra l’altro, anche le diverse foto che vi condivide spesso e volentieri. L’ultima è stata condivisa qualche ora fa. Quando, con un vestito completamente sbottonato, Selvaggia ha lasciato senza parole tutti. Ecco perché.

Selvaggia Roma, il vestito è sbottonato e scivola giù: Instagram è in visibilio

Non è assolutamente la prima volta che Selvaggia Roma è protagonista di fantastici scatti fotografici. Come raccontato in diversi nostri articoli, l’ex concorrente di Temptation è molto attiva sul suo account social ufficiale. Ed è per questo motivo che non perde mai motivo di incantare tutti i suoi followers con delle fotografie da urlo. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, senza alcun dubbio, ha lasciato i suoi sostenitori senza parole. Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Davvero bellissima, vero? Non si può dire affatto nulla in contrario, ammettiamolo. In questa foto, come anche tutte le altre, Selvaggia è superlativa. Anche perché, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, il vestito indossato dalla romana è completamente sbottonato e, perciò, scivola giù. È proprio per questo motivo che, in un batter baleno, ha riscosso un successo davvero smisurato. Lo testimoniano alcuni commenti social. Eccone alcuni:

Ce ne sono tanti altri, pensate. Eppure tutti sottolineano la stessa cosa: la bellezza smisurata della romana. Come poter dare loro torto?