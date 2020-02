Valeria Bigella si lascia immortalare senza il pezzo di sopra del suo costume, eppure il primo piano è davvero da urlo: i dettagli.

È stata una delle protagoniste indiscusse di Temptation Island, Valeria Bigella. Giunta sull’isola delle tentazione con il suo fidanzato di allora Alessio Bruno, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha seriamente messo in discussione i suoi sentimenti. Nel villaggio delle fidanzate, infatti, il suo compagno si era messo completamente in gioco con la single Carmen Rimauro. Portando, così, la sua fidanzata ad una decisione: lasciarlo. Tuttavia, allo scadere dei 21 giorni canonici previsti dal programma, il romano aveva capito i suoi reali sentimenti per Valeria. Convincendola, così, a lasciare il programma con lui. Sono passati quasi 3 anni da quel momento. Eppure, nonostante le loro strade si siano completamente separate, Valeria ha cavalcato l’onda del successo. Tanto da essere, attualmente, una delle influencer più seguite ed amate. Il suo profilo Instagram pullula di scatti fotografici davvero fantastici. Come lo è, tra l’altro, anche quest’ultimo. In suddetta foto, Valeria si lascia immortalare senza il pezzo di sopra del costume, ma il primo piano conquista più di tutto.

Valeria Bigella senza il pezzo di sopra del costume: il primo piano è da urlo

Da come si può chiaramente intuire dal suo profilo Instagram, Valeria Bigella è solita condividere degli scatti fotografici davvero fenomenali. L’ultimo, pensate, è stato pubblicato qualche ora fa. Come raccontato da diverse IG stories dell’ex corteggiatrice e fidanzata di Gianfranco Apicerni, Valeria in questi ultimi giorni è alle Maldive per lavoro. Ed è proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, ha voluto mostrare un ‘piccolo’ frutto delle sue dure ed intense ore lavorative. Siete curiosi di vederlo anche voi?

Davvero fantastica, c’è poco da dire. Valeria si lascia immortalare di spalle e senza il pezzo di sopra del costume. Insomma, semplicemente divina. Eppure, ciò che non può assolutamente passare inosservato è il primo piano. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, il Lato B sfoggiato in bella mostra è davvero da urlo. Inutile a dirvi, come potrete facilmente intuire, che lo scatto ha conquistato tutti. Lo testimoniano i numerosi commenti giunti a corredo dello scatto:

E, pensate, questi ne sono soltanto alcuni. Perché, vi assicuriamo, lo scatto ha conquistato davvero tutti.