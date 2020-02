Wanda Nara ipnotizza Instagram: niente maglia, niente biancheria

Niente maglia, niente biancheria: Wanda Nara ha deciso di far girare la testa a tutto il suo pubblico Instagram con una foto pazzesca

Wanda Nara è sempre più bella ed affascinante: il popolo Instagram è ai suoi piedi ed anche al Grande Fratello Vip, programma di cui è opinionista, è partita una sorta di ‘rubrica della buona notte’ in cui si mostra sempre una sua foto. Foto che, il più delle volte, fa alzare tantissimo la temperatura negli studi del Gf Vip e non solo, anche tra il pubblico a casa che, sicuramente, apprezza e non poco. Insomma, Wanda Nara è effettivamente una delle showgirl più belle e seguite dai telespettatori italiani. Moglie ed agente di uno dei calciatori più forti del momento, si può dire sia anche una donna di successo. Come fa a conciliare i ruoli di mamma, manager, showgirl, moglie, donna e chi più ne ha più ne metta? Mah, dovremmo chiederlo a lei. Magari ha una guida o delle dispense da distribuire.

Wanda Nara si spoglia: niente maglia e niente biancheria, uno scatto da capogiro

Ha deciso di far perdere la testa a tutti i suoi follower. E quando Wanda decide, non ce n’è per nessuno. Ha un bel carattere, forte e determinato, e quello che vuole se lo prende. Su Instagram ha mandato tutti in delirio con la sua ultima foto.

Indossa soltanto un pantalone in questa foto. Capelli biondi e sguardo magnetico: tra i commenti al post arrivano complimenti come se piovessero. Al Grande Fratello Vip ha conquistato tutti. Il pubblico, da casa, la segue con attenzione e spesso arrivando anche diversi meme sulle sue pagine ufficiali. Nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini si è fatta apprezzare per la sua simpatia. Diverse volte si lascia andare a commenti e battute che fanno sorridere tutti. Signorini, la produzione, hanno scommesso su di lei e i risultati, a quanto pare, arrivano!