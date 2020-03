Coronavirus | Nel corso della sua intervista a Verissimo, Barbara D’Urso ha fatto un’inedita confessione su questo argomento: cosa ha dichiarato.

Continua l’emergenza Coronavirus in Italia. Seppure il numero dei guariti è considerevole e, negli ultimi giorni, sia stato trovato il ceppo dai ricercatori dell’ospedale Sacco di Milano, i contagiati sono davvero tantissimi. E, soprattutto, aumentano anche in zone completamente distanti ed estranee al luogo dove si è partito il focolaio. È proprio per questo motivo che, nel corso della puntata di ieri di Verissimo, Silvia Toffanin ha voluto intervistare quattro donne del giornalismo italiano che, giorno dopo giorno, informano i loro telespettatori di quanto sta accadendo in queste ultime settimane. È proprio in questo occasione, infatti, che Barbara D’Urso, conduttrice di diversi programma televisivi sotto testata giornalistica, ha fatto una confessione inedita al riguardo.

Barbara D’Urso, la confessione inedita sul tema del Coronavirus

Insieme a Cesara Buonamici, Federica Panicucci ed Alessandra Viero, Barbara D’Urso è stata una delle protagoniste delle spazio di Verissimo dedicato al Coronavirus. È proprio in quest’occasione che la conduttrice di Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live-Non è la D’Urso ha fatto una confessione inedita su questo tema. Dopo aver spiegato dettagliatamente cosa ha provato la prima volta che è entrata nello studio del suo show della domenica sera sapendo che non ci sarebbe stato il suo tanto amato e tanto affezionato pubblico, la campana ha raccontato di una cosa anche un po’ privata riguardante uno dei suoi figli.

‘I tuoi figli Barbara sono in giro per il mondo o sono qua’, chiede Silvia Toffanin alla bellissima conduttrice campana. Immediata è stata la sua risposta. Che, a causa del ‘patto di riservatezza’ fatto con i suoi figli, è stata abbastanza sbrigativa. ‘Uno dei due lavora in ospedale, ma sono tranquilla’, queste le parole che la D’Urso ha utilizzato per descrivere il suo stato d’animo riguardo a questa vicenda.

L’abbraccio con Federica Panicucci

Nel corso della loro ospitata a Verissimo, tra Federica Panicucci e Barbara D’urso si è assistito ad un vero e proprio momento ‘choc’. Dopo anni di gelo, tra le due conduttrici di Canale 5 c’è stato un caldo e tenero abbraccio.