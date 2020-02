A chiamare la trasmissione di C’è Posta per Te è Salvatore che vuole riconquistare la sua compagna Miriana: ecco cosa è successo.

Una puntata di C’è Posta per Te davvero imperdibile quella di sabato 29 Febbraio. Le storie che sono state trattate, infatti, sono state tantissime e, soprattutto, super emozionanti. A partire, quindi, dalla proposta ‘particolare’ di Pio ed Amedeo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Fino alla storia di Mariagrazia e sua madre Antonia. Ma non solo. Dopo il lieto fine tra queste donne, a fare il suo ingresso nello studio televisivo di Canale 5 è Salvatore. Che, dopo essere stato scoperto di essersi iscritto ad una chat per adulti, ha visto la sua compagna abbandonare la loro casa. Ecco tutto nei minimi dettagli.

C’è Posta per Te, Salvatore vuole riconquistare Miriana: cos’è successo

La storia di Salvatore a C’è Posta per Te è davvero incredibile. Dopo tre anni di convivenza ed un figlio, la sua compagna Miriana è tornata a vivere con i suoi genitori. Sapete perché? Lei, una notte, ha preso il cellulare di lui. E ha scoperto che, per la seconda volta, si è collegato ad un sito di chat per adulti. Così, dopo aver letto la conversazione con ben cinque ragazze, decide di andare via di casa. E di tornare a vivere con i suoi genitori. Ad oggi, Salvatore non sa per quale motivo si è recato su questi siti. Di una cosa, però, è certo: dell’amore che prova per lei per la giovane Miriana.

Ma non solo. All’inizio della loro relazione, Salvatore ha tradito Miriana. A causa del senso di colpa per i suoi figli, l’uomo ha iniziato una breve frequentazione con la sua ex moglie. Fino a quando, cosciente del suo sentimento per la giovane, ha cercato immediatamente di recuperare il suo rapporto con lei. Purtroppo, la sua ex compagna però le aveva già raccontato tutto.

Quale sarà stata la reazione di Miriana?

Nonostante la rabbia di Miriana, la giovane appena ha viste le foto di coppia con Salvatore, si è sciolta in lacrime. Tuttavia, il gesto sbagliato è rimasto. ‘Come posso perdonarlo di nuovo’, dice la venticinquenne a Maria De Filippi. Per questo, Salvatore insiste: ‘Dammi una seconda possibilità, amore mio’. E, poi, continua: ‘Ho fatto una leggerezza, ho sbagliato! Ma non distruggiamo tutto, abbiamo dei sogni’. Tuttavia, Miriana è certa della sua decisione: ‘Puoi chiudere la busta’.