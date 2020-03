Chi è Cristina, fidanzata di Francesco Oppini e nuora di Alba Parietti: cosa fa nella vita e come è nato il rapporto con lui

Cristina è la fidanzata di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. Oggi saranno tutti e tre ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live. Sarà molto interessante scoprire cosa racconterà la ragazza che, per la prima volta, si espone in un programma televisivo. In diretta, con Barbara, si è parlato molto del rapporto tra Francesco e sua madre. Forse, non tutti lo sanno, ma Alba Parietti è una madre abbastanza ‘presente’ nella vita di suo figlio. Anzi, potremmo anche utilizzare il termine ‘opprimente’. E lo ammette lei stessa ai microfoni di Domenica Live, confidandosi con la D’Urso che, intanto, si preoccupa di cosa pensano i suoi figli di lei. Già, perché anche lei non scherza quando si parla di ‘apprensione’ nei loro confronti.

Chi è la fidanzata di Francesco Oppini?

Francesco Oppini è un po’ vittima (come ammette lui stesso) di Alba Parietti. Sua madre gli telefona costantemente, ad ogni ora del giorno. Quando non risponde, chiama Cristina, la sua fidanzata. E se non risponde neanche lei utilizza (non sappiamo precisamente in che modo) le registrazioni dei caselli autostradali. Insomma, abbastanza complicato ‘respirare un po’ lontano da una mamma come Alba. Cristian, evidentemente, ha una grandissima pazienza. Insieme a Francesco, infatti, prova a gestire le ansie di Alba ogni volta che vengono fuori perché lui (semplicemente) non risponde al telefono.

Di lei non sappiamo molto. Cristina appare spesso sul profilo Instagram di Francesco Oppini. Spesso si mostrano insieme. Sappiamo che è nata a Bergamo. Tuttavia, dall’intervista rilasciata a Barbara D’Urso nella sua trasmissione, sicuramente ne sapremo di più. Conosceremo qualche lato ‘inedito’ del suo carattere e magari del rapporto con Francesco Oppini e sua madre, Alba Parietti. E, inoltre, probabilmente ci svelerà com’è Alba da ‘suocera’. Insomma, intervista da non perdere a Domenica Live!

Aggiornamento, l’intervista a Domenica Live: “Il primo bacio…”

“Ci siamo conosciuti quando eravamo ancora fidanzati, ma abbiamo sempre avuto tanto rispetto delle persone che avevamo accanto”, dice Cristina in diretta a Domenica Live. Poi continua: “Il primo bacio è arrivato quando eravamo a casa mia”.

Alba Parietti aggiunge: “Prima di pubblicare una foto insieme sui social hanno aspettato sei mesi. Prima d’allora, Cristina non ha mai esistito per ‘esistere’. Se sei nel cuore di una persona non hai bisogno di apparire altrove”.