Chiara Ferragni, outfit molto scollato e ‘particolare’: sui social scatta l’ironia per un ‘dettaglio’, pioggia di commenti per l’influencer, ecco cos’è successo.

Chiara Ferragni è sempre attivissima sui social e tutto quello che pubblica viene costantemente cliccato e commentato in maniera a dir poco virale. L’influencer e imprenditrice digitale vive una vita molto ‘social’ e condivide con i suoi followers tutto quello che fa, dalle vacanze extra lusso, ai momenti familiari con il piccolo Leone, fino ad arrivare ai momenti più ‘intimi’ con suo marito Fedez. I due sono una coppia davvero invidiabile e hanno una grande complicità, cosa che dimostrano anche su social, dove pubblicano spesso e volentieri siparietti imperdibili o anche gli scherzi che si fanno a vicenda. I due, infatti, amano prendersi in giro e ridere insieme, e questa è sicuramente una delle cose che il pubblico ama di loro. Oltre a pubblicare la sua vita quotidiana, però, Chiara, che è l’influencer numero uno in Italia, usa i social anche per mostrare i suoi look ai followers. Poco fa sul suo profilo Instagram da oltre 18 milioni di followers, è apparsa una serie di scatti in cui la Ferragni indossa un outfit davvero ‘particolare’, oltre che molto scollato. Le foto hanno fatto scattare una divertente ironia social per un ‘dettaglio’ che non è certo passato inosservato: ecco cos’è successo.

Chiara Ferragni, l’outfit fa impazzire i fan: scatta l’ironia social per un particolare ‘dettaglio’, ecco cos’è successo

Chiara Ferragni è sempre molto attiva sui social e condivide praticamente ogni momento della sua vita quotidiana. L’influencer poco fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti in cui indossa un completo bianco davvero molto ‘particolare’. Si tratta di un top e un paio di pantaloni, con sopra un cardigan lungo aperto sul davanti. Un look total white, insomma, e fin qui nulla di strano. La particolarità per, come si vede anche nelle foto, sta nel fatto che il completo è tutto in cotone di spugna, proprio il tessuto degli asciugamani di spugna, appunto, o anche degli accappatoi.

Le foto hanno davvero avuto un ‘boom’ di like e commenti, come del resto quasi tutti i post che Chiara pubblica. Tantissimi sono complimenti per la bellezza e l’eleganza della Ferragni, ma ce ne sono altrettanti davvero divertenti e ironici, in cui i fan prendono in giro la loro beniamina perchè sembra proprio che indossi un accappatoio.

“Quando ti vesti da asciugamano”, scrive qualcuno; “Questo outfit sembra un accappatoio, ma a te sta bene tutto”, scrive qualcun altro, facendo comunque i complimenti alla Ferragni perché è bella nonostante il suo outfit davvero molto ‘singolare’. Voi cosa ne pensate?