Chi è Letizia, la fidanzata di Federico Fashion Style: età, studi e lavoro

Chi è Letizia, la fidanzata di Federico Lauri meglio conosciuto come Federico Fashion Style de Il Salone delle Meraviglie.

Federico Lauri più conosciuto come Federico fashion style è il protagonista del programma di Real Time il Salone delle meraviglie. Si tratta di un programma molto interessante, soprattutto per gli appassionati del Beauty e dell’hair stylist. Infatti in ogni puntata assistiamo a delle straordinarie creazioni fatte proprio da Federico che si cimenta con delle nuove tecniche e anche delle nuove linee di colori e prodotti creati proprio da lui. Su Federico Lauri, si è detto un po’ di tutto, ma forse ciò che non sappiamo è l’identità in qualche modo di Letizia la compagna bellissima di Federico.

Chi è Letizia, la compagna di Federico Lauri

Letizia, non compare moltissimo nelle puntate del Salone delle Meraviglie, ma è presente soprattutto nei sui social. Su di lei sappiamo che è del segno zodiacale della bilancia. È nata ad Anzio il 30 settembre del 1990 e sappiamo che ha studiato moda all’Istituto Colonna Gatti di Nettuno. Successivamente, però, non sappiamo come abbia evoluto la sua carriera lavorativa. A quanto pare oggi si è messa anche lei a fare la parrucchiera proprio per avere possibilità di vedere di più Federico visto che è sempre più impegnato. I due stanno insieme dal 2006 e all’epoca avevano soltanto 17 anni. Quando si sono fidanzati? Il fidanzamento ufficiale sarebbe avvenuto nel 2013 due anni dopo diciamo l’inizio della loro convivenza.

Le curiosità sulla sua vita privata

Su Letizia altre informazioni purtroppo non ce ne sono perché abbiamo ovviamente incentrato tutti l’attenzione su Federico. Tra le curiosità però che possiamo darvi su di lei è che la madrina della loro figlia è Valeria Marini. Su Instagram Letizia aggiorna sempre tutti i suoi fan e follower con foto e selfie bellissimi. È molto legata alla sua famiglia e ai suoi genitori perché spesso fa delle dediche proprio a loro e ama particolarmente anche lo sport e la vita sana. Infatti la sua alimentazione è molto rigida e diciamo seguitissima. Ama stare a casa a prendersi cura proprio dell’abitazione di lei e Federico e ha un carattere molto dolce.

Sappiamo però che è anche un po’ gelosa perché, come ha raccontato Federico stesso, lei vede che il suo compagno è corteggiato da molte donne. Il parrucchiere della delle star la tranquillizza sempre dicendo che si è vero è corteggiato. Ma alla fine alla sera torna sempre a casa da lei ed è questo quello che conta.