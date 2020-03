Federico Fashion Style da giovane: irriconoscibile nelle foto su Instagram

Le immagini di Federico Lauri da giovanissimo vi lasceranno senza parole.

Va in onda con sempre grande successo il programma di Real Time dedicato al mondo dell’hair stylist intitolato il Salone delle Meraviglie con protagonista Federico Lauri parrucchiere ormai di fama internazionale. Con tutti i suoi trucchi, idee e suggerimenti per dei look pazzeschi Federico Lauri, è ormai considerato il parrucchiere delle star ma sappiamo anche che ha una compagna Letizia e una figlia Sophie. Letizia non si vede molto nel programma e allora sono in molti che si chiedono se questa storia d’amore è vera oppure no. Federico in diverse ospitate ha sempre risposto in maniera positiva e in effetti andando a spulciare sui social e soprattutto quelli di Letizia si vedono delle foto che ritraggono i due già da giovanissimo insieme.

Federico Lauri da giovanissimo

Pare infatti che la relazione sia cominciata quando i due erano molto piccoli e dopo due anni di fidanzamento sono andati a convivere e dopo è nata anche la bellissima Sophie. La loro figlia è nata però con l’inseminazione perché Federico ha avuto dei problemi intimi. Guardando così tra le foto del passato di Letizia, ci rendiamo conto di come Federico negli anni sia cambiato. Scorrendo infatti le foto nel 2014 troviamo delle immagini di Federico Lauri giovanissimo che quasi non sembra lui. Il look, l’attenzione ai dettagli e la sua cura per ogni diciamo aspetto del suo fisico e del suo volto sono sempre gli stessi. Ma lo vediamo veramente giovane con un volto pulito, semplice, con un taglio di capelli anche piuttosto particolare rasato ai lati più lungo sopra come andava di moda all’epoca.

Troviamo anche le foto di un esordiente parrucchiere in compagnia di Valeria Marini che è stata anche la madrina della loro figlia. Del resto è stata anche lei che ha letteralmente lanciato Federico nel mondo dello spettacolo facendolo diventare a tutti gli effetti il parrucchiere delle star.