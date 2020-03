GF VIP 4, Paola Di Benedetto rompe il silenzio sul tradimento: le sue parole

Paola Di Benedetto, concorrente del GF VIP 4, ha rotto il silenzio sul tema del tradimento: ecco le sue parole nella casa più spiata d’Italia

Paola è una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La bella modella, dopo aver rivestito il ruolo di Madre Natura nel programma Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis, ha partecipato all’Isola dei Famosi, dove fece molto discutere il suo flirt fugace con Francesco Monte. La storia con l’ex tronista di Uomini e Donne, però, durò molto poco. Da circa un anno, la Di Benedetto ha ritrovato il sorriso e l’amore accanto a Fede Rossi, cantante e partner di Benjamin Mascolo. La loro storia d’amore ha vissuto alti e bassi, fino ad arrivare ad una crisi dovuta ad un presunto tradimento. I due, però, non si sono mai espressi sull’argomento. La coppia è riuscita a superare il periodo di crisi e oggi sembrano molto innamorati. Paola sente la mancanza del suo Fede, che nel frattempo ha annunciato la separazione dal suo ‘socio’.

GF VIP 4, Paola Di Benedetto parla del tradimento

La storia d’amore tra Paola e Fede è stata segnata dal presunto tradimento del cantante. Secondo le indiscrezioni di gossip, Federico Rossi avrebbe tradito la sua fidanzata con Emma Muscat, cantante ed ex allieva del talent show Amici. I due non si sono mai espressi sull’accaduto e ad oggi le voci restano solo indiscrezioni e come tali vanno prese con le pinze. Di recente, però, la Di Benedetto si è espressa nella casa del Grande Fratello Vip 4 sul tema del tradimento. Le sue parole sembrano confermare l’ipotesi avanzata da alcuni siti e settimanali di gossip. La gieffina infatti, parlando con la coinquilina Sara, dichiara: “Tradimento? Dipende da una serie di cose. Fidati che io ho visto delle situazioni che non avrei mai pensato”. Non è chiaro però se la Di Benedetto abbia visto come testimone osculare o come protagonista suo malgrado. La modella, inoltre, ha dichiarato che non tradirebbe mai per ripicca e soprattutto che perdonare un tradimento è difficile, ma non impossibile. La concorrente del reality show, poi, ci ha tenuto ad aggiungere: “Per me il tradimento va condannato e non bisogna abbassare la testa e perdonare in nome di un amore enorme“.

La Di Benedetto, dunque, sarebbe disposta a perdonare, ma dipende dalla situazione. La modella, infatti, ha dichiarato: “Bisogna contestualizzare“. Paola non vede l’ora di poter riabbracciare il suo Fede e recuperare tutto il tempo perso in questo mese di reclusione nella casa più spiata d’Italia.