Grande Fratello Vip 4, annuncio bomba: è la prima volta nella storia

Annuncio bomba per il Grande Fratello Vip 4: è la prima volta che succede nella storia del reality show, ecco il comunicato

La quarta edizione del Grande Fratello Vip entra ufficialmente nel vivo. Nuove eliminazioni, ma soprattutto nuovi ingressi. Dopo l’arrivo di Sara Soldati, Teresanna Pugliese e Asia Valente, nella scorsa puntata sono entrati nella casa più spiata d’Italia Sossio Aruta e Valeria Marini. Per la showgirl stellare si tratta della seconda volta nel reality show di Canale 5. Il suo ingresso ha immediatamente sconvolto gli equilibri nella casa. La Marini è stata protagonista di una lite molto accesa con Antonella Elia, che l’ha addirittura spintonata. Valeria ha subito richiamato l’attenzione della produzione ed ha chiesto la squalifica della sua coinquilina. Nella prossima puntata del reality show, in onda domani sera su Canale 5, sapremo quale sarà la decisione della produzione. Antonella Elia sarà definitivamente squalificata dal gioco? Ricordiamo che la scorsa settimana fu squalificata Clizia Incorvaia per alcune parole pronunciate nei confronti di Andrea Denver. È stata la seconda squalifica dell’edizione dopo quella di Salvo Veneziano.

Grande Fratello Vip 4, l’annuncio bomba

I palinsesti autunnali e primaverili della rete del Biscione sono stati letteralmente sconvolti. L’Isola dei Famosi, ad esempio, non andrà più in onda. Il reality show è slittato al prossimo anno. Mediaset ha cercato di riempire in qualche modo il vuoto lasciato dal programma prodotto da Endemol. Per un reality che non va in onda, ce n’è un altro che si allunga. La quarta edizione del GF VIP è stata allungata e terminerà ufficialmente lunedì 27 aprile, quando su Canale 5 andrà in onda l’attesissima finale. Il conduttore Alfonso Signorini oggi pomeriggio si è messo in collegamento con la casa ed ha dato l’annuncio bomba ai concorrenti della quarta edizione. Signorini, inoltre, ha informato anche gli inquilini della casa più spiata d’Italia riguardo gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus, il temibile morbo che sta attanagliando l’Italia e altri paesi nel mondo. La quarta edizione del reality show di Canale 5, dunque, diventa di conseguenza l’edizione più lunga nella storia del format vip. I concorrenti hanno appreso con grande gioia la notizia. È chiaro che nelle prossime settimane ci saranno nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. Sossio Aruta e Valeria Marini, dunque, non saranno gli ultimi arrivati.

Il reality show andrà in onda domani in prima serata su Canale 5 e l’annuncio sarà dato anche al pubblico in studio e soprattutto ai telespettatori. Il cammino verso la finale, dunque, è ancora molto lungo. Chi trionferà nella quarta edizione del reality show?