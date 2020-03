Leo Gassmann ha una fidanzata misteriosa? L’indiscrezione

Leo Gassmann ha una fidanzata misteriosa? Il settimanale “Vero” ha paparazzato il cantante e figlio d’arte con una ragazza

Leo Gassmann è il figlio dell’attore Alessandro Gassmann e di Sabrina Knaflitz, nonchè nipote dell’indimenticabile Vittorio Gassmann e di Juliette Mayniel. Da circa un mese, però, Leo non è più un figlio d’arte, ma anche il vincitore delle Nuove Proposte nella settantesima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante ha trionfato con il brano “Vai bene così“, conquistando la giuria e il pubblico. Nel 2018 ha partecipato alla dodicesima edizione di X Factor, arrivando sino in semifinale e classificandosi al quinto posto. Il 23 novembre dello stesso anno ha pubblicato l’inedito Piume per l’etichetta Sony Music. Il Festival della canzone italiana gli ha regalato sicuramente grande notorietà e adesso Leo è pronto per entrare in pianta stabile nel mondo dei grandi.

Leo Gassmann, la verità sulla fidanzata

Leo ha conquistato il pubblico italiano in occasione della settantesima edizione del Festival di Sanremo oltre che per la sua bravura anche per la sua bellezza. Da una mamma e un papà così belli non poteva che nascere un figlio splendido. Il cantante, però, somiglia molto al padre e qualcuno ha sottolineato anche la somiglianza impressionante con il nonno. Ma un ragazzo così bello ha una fidanzata? È la domanda che un po’ tutti gli italiani, soprattutto le donne, si stanno facendo da circa un mese. Il settimanale Vero ha paparazzato il vincitore delle Nuove Proposte al parco insieme ad una donna misteriosa. I due, stesi sull’erba, si lasciano andare ad atteggiamenti abbastanza intimi, di certo non da amici. È probabile che la ragazza, di cui non conosciamo il nome, sia la compagna del figlio d’arte. Questa, però, è solo un’indiscrezione e come tale va presa con le pinze. Il cantante, infatti, sembra essere molto riservato riguardo alla propria vita privata. Sui social non appaiono foto in compagnia della ragazza misteriosa e il figlio di Alessandro Gassmann non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla sua sfera sentimentale. Gli atteggiamenti dei due ragazzi però, come sottolineato anche dal settimanale Vero, sembravano molto intimi.

Non ci resta che aspettare dichiarazioni da parte del diretto interessato, che nei prossimi giorni, se la relazione dovesse diventare più seria, uscirà sicuramente allo scoperto sui social o sui settimanali. Le sue fan ovviamente sperano che resti single, ma il cuore bello e dolce del piccolo Gassmann potrebbe essere già impegnato. Leo, nel frattempo, si gode il successo ottenuto nella settantesima edizione del Festival di Sanremo.