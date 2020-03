Ludovica Valli si è lasciata immortalare con indosso un delizioso costume: il fisico sfoggiato sulla spiaggia è da urlo, ma spunta il tatuaggio proprio lì.

Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, Ludovica Valli ha riscosso un successo inaudito. Uscita dal programma insieme a Fabio Ferrara, all’epoca sua corteggiatore, la giovane sorella di Beatrice Valli ha cavalcato la cresta dell’onda. Tanto ad essere, ancora adesso, un’influencer a tutti gli effetti. Sul suo canale social ufficiale, infatti, l’emiliana detiene un numero di sostenitori davvero impeccabile. Con i quali, tra l’altro, è solita comunicare ed interagire. Come? Semplice! Non soltanto come protagonista di incredibili botta e risposta con loro, ma condividendo anche delle mostruose fotografie. L’ultima, infatti, risale a qualche ora fa. Quando, su di una spiaggia paradisiaca, la giovane Valli si lascia immortalare con indosso un costume fantastico. Che, certo, mette in mostra il suo fisico da urlo, ma anche un tatuaggio che spunta proprio lì.

Ludovica Valli in costume: il tatuaggio proprio lì è da urlo

Sin dal suo percorso dapprima a Uomini e Donne ed, in seguito, a Temptation Island con il suo fidanzato Fabio Ferrara, Ludovica Valli ha saputo catturare l’attenzione su di sé. Non soltanto per il suo forte carattere, ma anche per la sua smisurata bellezza. La classica ragazza ‘acqua e sapone’, la giovane sorella di Beatrice Valli non perde mai occasione di poter lasciare senza parole i suoi sostenitori con degli scatti fotografici davvero da urlo. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, è stato condiviso qualche ora fa. Quando, durante una vacanza d’amore con il suo fidanzato, Ludovica si lascia immortalare con indosso un fantastico costume. Ecco tutti i dettagli:

Insomma, davvero bellissima, vero? Anche perché, ciò che non può assolutamente passare inosservato, è il fisico dell’ex tronista di Uomini e Donne sfoggiato in questa foto. Ma non solo. Perché, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, si può notare chiaramente un tatuaggio che spunta fuori chiaramente. Parliamo, infatti, di quella Q di cuori disegnata sulla gamba della giovane Valli. Insomma, un tatuaggio che descrive alla grande l’influencer, no?