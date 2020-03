In queste sue ultime Instagram Stories di Michelle Hunziker, la conduttrice svizzera si è mostrata davvero terrorizzata: cosa ha combinato Tomaso Trussardi.

È finalmente ritornata in Italia, Michelle Hunziker. Dopo una piacevolissima e super rilassante vacanza alle Maldive in compagnia della sua truccatrice e, molto probabilmente, della sua agente, la conduttrice svizzera è ritornata a casa dalla sua famiglia e, soprattutto, dal suo bel marito Tomaso Trussardi. Tuttavia, appena è ritornata a casa, la giovane madre di Aurora Ramazzotti è stata la protagonista di un brutto spavento. Cos’è successo? Era comodamente seduta nella sua cucina, intenta a parlare dei suoi prodotti naturali, quando improvvisamente si è letteralmente terrorizzata. Il suo dolce e tenero marito, infatti, questa volta l’ha combinata davvero grossa? Siete curiosi di sapere a cosa facciamo riferimento? Ecco tutto nei minimi dettagli.

Michelle Hunziker terrorizzata: brutto spavento per lei

È sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Michelle Hunziker. Su Instagram, infatti, la conduttrice svizzera non perde mai occasione di poter condividere non solo incantevoli scatti fotografici, ma anche divertenti ed esilaranti siparietti che riguardando la sua vita privata e non. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, intenta a fare una bella ‘chiacchierata’ con le sue amiche social sui prodotti della sua linea di prodotti naturali, Michelle è stata vittima di un vero e proprio brutto spavento. Come dicevamo precedentemente, era comodamente seduta nella cucina della sua casa quando, improvvisamente, si è terrorizzata. Cosa sarà mai accaduto di talmente spaventoso? Fortunatamente, nulla di grave, sia chiaro. Ecco i dettagli:

‘Mio marito mi ha fatto prendere un coccolone’, questo scrive Michelle Hunziker a corredo delle sue ultime Instagram Stories per descrivere il forte spavento che Tomaso Trussardi le ha fatto prendere qualche ora fa. Mentre la conduttrice, quindi, stava parlando con i suoi followers, da lontano il suo bel marito ha urlato: ‘Bu’. Facendo, quindi, non soltanto spaventare Michelle, ma anche facendola saltare dallo sedia per il terrore. Insomma, un siparietto davvero divertente. Che, ancora una volta, mira a sottolineare il feeling che c’è tra di loro.

Michelle e Tomaso: un amore che va oltre

Dopo la storia d’amore naufragata con Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker ha ritrovato la sua felicità accanto a Tomaso Trussardi. I due sono convolati a nozze nel 2014. E, da quel momento, hanno messo su una splendida famiglia. Si amano alla follia, i due piccioncini. Lo si deduce anche dalle diverse foto e dediche che, sui rispettivi profili social ufficiali, la coppia è solita condividere.