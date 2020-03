Uomini e Donne, Giorgio torna a parlare di Gemma: duro attacco alla dama

Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e Donne, torna a parlare di Gemma Galgani e le sferra un duro attacco: “Nessuno le crede”

La storia d’amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti ha fatto sognare milioni e milioni di telespettatori. Il successo del trono over di Uomini e Donne è dovuto anche alla storia tra queste due pilastri del programma di Maria De Filippi. La loro storia è nata nel programma di Canale 5, si è sviluppata e si è consumata in quello stesso studio. Dopo la fine della storia con la Galgani, il cavaliere toscano trascorse un anno da single nello studio e poi decise di abbandonare per sempre il programma. La Galgani, invece, è sempre uno dei pilastri del dating show di Maria De Filippi e addirittura adesso sta frequentando nuovamente Remo, uno dei suoi ex conoscenti. La storia con Giorgio, però, è stata unica e resterà per sempre indelebile nella mente del telespettatore medio italiano.

Uomini e Donne, duro attacco di Giorgio a Gemma

La fine della storia tra i due protagonisti del trono over non è stata di certo dolce. Il cavaliere toscano e la dama torinese hanno litigato a lungo prima di dirsi addio per sempre. Sicuramente uno dei due avrà ancora il dente avvelenato nei confronti dell’altro. La Galgani cerca di non parlare in studio del suo ex compagno, mentre Manetti ha rotto nuovamente in silenzio in un’intervista a Nuovo Tv. Il toscano ha sferrato un duro attacco alla sua ex compagna, dichiarando: “Gemma è da dieci anni lì a cercare l’amore. Ormai nessuno le crede più. Ti conosce tutta l’Italia, non c’è bisogno di stare lì se cerchi davvero l’amore“. Il toscano, infatti, è riuscito a trovare l’amore lontano dagli studi di Maria De Filippi e oggi dichiara di essere felice e soprattutto innamorato. Il toscano poi ha aggiunto sempre sulla Galgani: “Penso che ci voglia un po’ di coerenza, sia da parte di Gemma sia di altre persone che stanno lì in cerca del personaggio“. L’ex cavaliere del programma poi ritorna sul suo percorso, dichiarando: “Io a un certo punto ho sentito il bisogno di dire basta, non ero più a mio agio. Non riuscivo più a esprimermi, a farmi capire, non soltanto dal pubblico in studio“.

Giorgio è felicemente fidanzato e sembra aver finalmente trovato l’amore dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi. Il cavaliere toscano è da più di un anno legato alla sua nuova compagna e la sua storia sembra procedere a gonfie vele. Gemma, invece, si appresta a conoscere nuovamente Remo.