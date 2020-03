Uomini e Donne Over, la confessione shock dell’ex cavaliere: “Non c’è un giorno che io non pensi a lei”

Uomini e Donne Over, arriva una confessione shock dell’ex cavaliere del programma: “Non c’è un giorno che io non pensi a lei”; ecco di chi si tratta.

Il Trono Over di Uomini e Donne diventa sempre più interessante. Le puntate della trasmissione di Maria De Filippi dedicate agli over 35, infatti, sono sempre più amate dal pubblico che, stando ai recenti dati sugli ascolti, sembra addirittura preferire il trono over al più longevo classico. Protagonista assoluta del programma è lei, Gemma Galgani...e i suoi continui battibecchi con Tina Cipollari. E nonostante quest’ultima sia di un altro avviso, Gemma è in trasmissione per trovare l’amore. Un amore che, in passato, sembrava aver trovato con alcuni cavalieri del parterre maschile, ma nessuna delle sue storie ha avuto lieto fine. Ma proprio una ex fiamma della Galgani ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine che ha lasciato tutti senza parole. Parliamo di Marco Firpo, il cavaliere biondo con cui Gemma ha vissuto un’intensa relazione. Tra i due è finita, ma a quanto pare Marco non ha mai dimenticato la dama. Ecco le sue parole.

Uomini e Donne Over, la confessione shock dell’ex cavaliere Marco: “Non c’è un giorno che io non pensi a Gemma”

Marco Firpo è stato uno dei cavalieri che Gemma ha frequentato nello studio di Uomini e Donne. Tra i due è nata una storia molto intensa, che è proseguita anche al di fuori del programma, nell’estate del 2017. E proprio pochi giorni fa, a circa due anni e mezzo dall’uscita dalla trasmissione, l’ex cavaliere si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni davvero inaspettate. A Uomini e Donne Magazine, Marco racconta che quella con Gemma è stata una storia d’amore verissima e che la loro rottura è stata per lui una piccola ‘tragedia’. “Da quando la nostra storia è finita, non c’è un giorno che non abbia dedicato a Gemma un pensiero. Ho passato momenti stupendi con lei e non penso che li scorderò. Ero innamorato di lei, è una grande donna.” Parole davvero bellissime quelle di Marco Firpo per la sua ex, che, come racconta nell’intervista, è stata l’ultima donna di cui si è innamorato.

Un’intervista che ha lasciato tutti di stucco. E ha fatto sognare i fan dell’ex coppia: Marco potrebbe tornare in trasmissione? Del resto, di recente anche un altro ex di Gemma è tornato nel programma per corteggiarla: si tratta di Remo Proietti. Non ci resta che attendere per scoprire tutti gli sviluppi del Trono Over! Stay Tuned!