Verissimo, “Hai sentito Francesco Sarcina?”: Clizia Incorvaia si racconta nell’intervista di Silvia Toffanin.

Ospite di Verissimo nella puntata di ieri dal 29 febbraio 2020, Clizia Incorvaia si è raccontata a cuore aperto alla conduttrice Silvia Toffanin. Dalla squalifica dal reality al sentimento per Paolo Ciavarro nato nella Casa: l’ex gieffina ha parlato proprio di tutto. E non poteva mancare la parentesi dedicata al suo ex marito, Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Una separazione dolorosa, conclusasi con quella che Clizia definisce una ‘gogna mediatica’ per la giovane influencer, in seguito alla notizia del suo bacio con Riccardo Scamarcio. Ecco cosa ha raccontato Clizia della sua ex storia, nello studio di Verissimo.

Verissimo, Clizia Incorvaia racconta la fine del suo amore con Francesco Sarcina

“È stata una grande storia d’amore. Erano tre anni che eravamo in crisi, è stata dura doversi rassegnare al discorso di togliere a mia figlia Nina una famiglia unita. Per questo a febbraio avevo dato a lui un’altra chance”. Clizia racconta di aver dato una nuova possibilità al suo ex proprio per il bene della sua piccola, ma ha Giugno ha poi deciso di chiudere definitivamente con lui. Silvia chiede alla modella se, uscita dalla casa, i due si fossero sentiti; ecco la risposta di Clizia: “Noi ci sentiamo solo per la piccola, in maniera abbastanza educata. Nina è il frutto del nostro amore, siamo una famiglia separata ma lei è il frutto del nostro amore.”. La Incorvaia sottolinea come a Luglio lei abbia subito quasi una ‘caccia alle streghe’ per via della notizia del tradimento con Riccardo Scamarcio, amico e testimone di nozze di Francesco Sarcina.

Un racconto intenso quello di Clizia, che dopo tanta sofferenza però, sembra aver ritrovato il sorriso. La modella parla di Paolo Ciavarro come del ‘principe’ che ha sempre sognato. E alla domanda di Silvia ‘Sei innamorata?’, l’ex gieffina ha dovuto ammetterlo: “Il mio cuore ha ricominciato a battere”. Insomma, nella Casa è nato un vero amore! E a voi piacciono Clizia e Paolo?