Rita Rusic rompe il silenzio sulla situazione di Vittorio Cecchi Gori: “Carcere? Non è autosufficiente. Per lui sarà la morte”

Vittorio Cecchi Gori deve scontare otto anni, cinque mesi e venticinque giorni di reclusione. Al produttore cinematografico ed ex patron della Fiorentina sono stati contestati reati finanziari, tra cui quello di bancarotta fraudolenza. L’uomo ha ricevuto la condanna in seguito al crac della casa di produzione cinematografica Safin. L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Roma. I carabinieri hanno notificato il provvedimento ai danni del produttore cinematografico direttamente all’ospedale Gemelli di Roma, dove l’uomo è ricoverato da giovedì notte per un malore. Cecchi Gori è letteralmente piantonato dalla polizia e in base alle condizioni cliniche i medici decideranno se e quando dimetterlo. Una volta uscito dall’ospedale, l’ex compagno di Valeria Marini e Rita Rusic dovrebbe essere trasferito nel carcere romano di Rebibbia.

Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic rompe il silenzio

Cecchi Gori è ricoverato da giovedì notte all’ospedale Gemelli di Roma per un malore. Il produttore cinematografico è stato raggiunto in carcere da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Roma. L’ex compagno della Rusic deve scontare otto anni, cinque mesi e venticinque giorni di reclusione per reati finanziari, tra cui quello di bancarotta fraudolenza. Cecchi Gori, infatti, è stato dichiarato responsabile del crac della casa di produzione cinematografica Safin. La prima a fare chiarezza sulla sua situazione è stata l’ex compagna, Rita Rusic, la quale ha dichiarato che l’uomo non si trovava in carcere ma ricoverato nell’ospedale Gemelli di Roma. La concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, inoltre, ha rotto il silenzio, rilasciando un’intervista a Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. La donna ha dichiarato: “Vittorio è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per un malore. Se dovessero portarlo in carcere la sua salute verrà compromessa perchè non è autosufficiente. Per lui sarà la morte“. Parole dure quella della Rusic, che ha illustrato il quadro clinico del produttore cinematografico.

Vittorio e Rita: la loro storia d’amore

Vittorio e Rita si sono conosciuti nel 1982 sul set del film “Attila flagello di Dio“. I due si sono sposati nel 1983 e la loro storia d’amore è durata sino al 2000, quando hanno deciso di separarsi. La coppia ha avuto due figli, Vittoria e Mario Cecchi Gori. Di recente, Vittorio e Rita si sono incontrati nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip. L’incontro è stato bello ed emozionante, ma soprattutto apprezzato da milioni e milioni di telespettatori.