Alessandro e Veronica non stanno più insieme? Spunta il video della verità

Alessandro Zarino non sta più insieme a Veronica Burchielli? Su Instagram spunta il video della verità, ecco cosa ha pubblicato l’ex corteggiatrice

Alessandro Zarino e la sua attuale fidanzata sono stati una delle coppie più discusse della stagione attuale del trono classico di Uomini e Donne. Alessandro, dopo l’esperienza a Temptation Island, fu scelto come tronista del programma di Maria De Filippi. La corteggiatrice Veronica riuscì a conquistarlo sin da subito e il tronista ingaggiò un duro confronto con l’altro tronista, Giulio Raselli. Dopo un percorso abbastanza breve, Alessandro decise di scegliere la corteggiatrice originaria di La Spezia, ma questa lo rifiutò. La De Filippi, subito dopo la scelta, offrì il trono alla Burchielli. Il percorso di Veronica fu ancora più breve, perchè dopo un po’ decise di ritornare da Alessandro. Oggi i due stanno insieme, ma pare che di recente abbiano attraversato un periodo di crisi.

Alessandro e Veronica non stanno più insieme?

I due ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne non stanno più insieme? Di recente hanno dichiarato di star attraversando un periodo di crisi, non a caso sui social non postavano più stories o post. Proprio poche ore fa, però, la Burchielli ha pubblicato un video sul popolare social network che sembra scacciare il periodo di crisi. Il filmato probabilmente è stato realizzato da una fan e raccoglie tutti i momenti più belli della coppia. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha ringraziato l’autore del video ed ha aggiunto: “Mi sono emozionata riguardando tutto ciò… è bello quando qualcuno crede in te, in una coppia, significa che qualcosa di buono siamo riusciti a farvelo arrivare. Un abbraccio a voi e al mio Ale con tanto amore“.

Il post ovviamente è stato subito commentato dal personal trainer, che ha aggiunto un cuore.