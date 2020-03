Alessia Macari ha sbottato sui social contro Valeria Marini: l’ex vincitrice del Grande Fratello VIP ha accusato duramente la showgirl. Ecco le sue parole.

L’entrata di Valeria Marini per la seconda volta nell’edizione in corso del Grande Fratello VIP ha riscaldato l’atmosfera non solo nella casa più spiata d’Italia ma anche in quelle degli italiani. Non appena entrata, Valeria ha avuto un’accesissima lite con Antonella Elia al punto che gli altri concorrenti hanno dovuto dividerle: nella puntata di questa sera infatti il tema principale sarà proprio il duro scontro avvenuto tra le due donne. Anche qualcuno, fuori la casa, non ha mandato proprio giù l’ingresso della showgirl: parliamo di Alessia Macari. L’ex vincitrice del Grande Fratello VIP, edizione a cui partecipò la Marini, ha risposto ad alcune domande dei fan ed ha fatto una pesante accusa alla sua ex coinquilina. Ecco le sue parole.

Grande Fratello VIP, Alessia Macari sbotta contro Valeria Marini: l’accusa è pesante

Valeria Marini dovrà affrontare una nuova ‘nemica’? Poche ore fa Alessia Macari ha risposto ai suoi fan su Instagram: la ‘Ciociara’ è stata la vincitrice nella casa del Grande Fratello VIP nell’edizione in cui ha partecipato anche la Marini ed in merito a quest’ultima ha fatto un’accusa pesante.

Poche ore fa la Macari ha risposto ad alcune domande dei suoi fan tramite le Instagram stories. Alla domanda ‘Che ne pensi di Valeria Marini nella casa del GF?’, lei ha risposto: “Che è una falsa e provocatrice. Presto vi dirò perchè”. L’ex vincitrice ha poi aggiunto “Talmente famosa che ti tocca riprovarci una seconda volta, perchè non ci sei riuscita nella prima. Lei è tanto amata che si ricordano solo di lei. L’unica donna che dichiara che ama le donne ed è la prima che le butta giù”.

L’accusa di Alessia Macari è certamente pesante: riceverà replica dalla diretta interessata? Vedremo.