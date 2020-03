Amici, brutto colpo per Gaia: la lettera di Loredana Berté è forte e interviene anche Maria De Filippi, ecco le parole del giudice nei confronti della giovane concorrente.

Venerdì sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici, che ha regalato tante emozioni, risate e le imperdibili esibizioni dei concorrenti. Nel corso della puntata, che ha visto la partecipazione dei giudici Loredana Berté, Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e la guest star Tommaso Paradiso, i giovani allievi si sono messi alla prova in due gironi, al termine dei quali ci sono state due eliminazioni. Nei giorni successivi alla prima diretta, gli allievi rimasti in gara hanno ricevuto dei video da parte di giudici e insegnanti, i quali hanno espresso senza freni le loro opinioni. Vanessa Incontrada ha chiesto a Valentin di ballare con lei, mentre Loredana Berté si è complimentata con Nyv. Parole di elogio anche per Talisa da parte del maestro Timor. Brutto colpo, infine, per Gaia, che ha ricevuto una forte lettera da parte della Berté: anche Maria De Filippi è intervenuta per tranquillizzarla.

Gaia ha ricevuto una lettera da parte di Loredana Berté, che non è stata facile da digerire per la giovane cantante. Già durante la puntata di venerdì sera, il giudice aveva definito Gaia ‘poco vera’. “Ti preoccupi di esser cool, ma non mostri chi sei, canti con una maschera”, le aveva detto. Poco fa nuovi giudizi sono arrivati dall’artista, e non sono stati leggeri. Maria De Filippi si è collegata personalmente con la casetta e ha annunciato a Gaia di prepararsi: “E’ una bella botta”, le ha detto. La conduttrice ha voluto leggere lei stessa la lettera della Berté a Gaia, facendo anche scorrere sullo schermo della tv tutte le parole: “Ti faccio anche leggere, così se hai dei dubbi trovi tutto scritto lì”, ha aggiunto Maria.

La tensione sul viso di Gaia è palpabile. Cosa le avrà scritto Loredana Berté? Lo scopriremo nel day time di questo pomeriggio!