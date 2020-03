Belen Rodriguez in abito da sposa: la showgirl è un incanto

Belen Rodriguez ha postato una foto in abito da sposa su Instagram: la showgirl è un incanto e i fan apprezzano, migliaia di like in pochi minuti

Belen è una delle showgirl più discusse della televisione italiana. La modella argentina è entrata in punta di piedi nel nostro paese, diventando in breve tempo una delle più amate da milioni e milioni di italiani. Il successo è dovuto non solo al suo fascino irresistibile, ma anche alla sua innata bravura. Belen sa cantare, ballare, recitare e ormai anche condurre. In passato, però, la showgirl argentina ha fatto parlare di sé anche per le notizie legate al gossip ed ai presunti flirt. La Rodriguez è stata fidanzata prima con Borriello, poi con Fabrizio Corona, poi si è sposata con Stefano De Martino, poi si è legata sentimentalmente ad Andrea Iannone ed infine è tornata con il ballerino napoletano.

Belen Rodriguez in abito da sposa è uno schianto

La storia d’amore tra Belen e Stefano ha fatto impazzire milioni e milioni di italiani. Loro sembravano la coppia perfetta: belli da morire e molto complici. I due, dopo il matrimonio, hanno deciso di lasciarsi e per un periodo di tempo sono stati separati. È proprio vero, però, che ‘si torna sempre dove si è stati bene‘ oppure che ‘certi amore non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano‘. Dopo un lungo periodo di separazione, i due sono tornati insieme per la gioia del piccolo Santiago e di milioni di italiani. Oggi Belen e Stefano sembravano ancora più innamorati. La showgirl argentina oggi ha indossato nuovamente l’abito da sposa, ma non per un secondo matrimonio. La modella ha postato la foto su Instagram, stuzzicando la curiosità dei fan: “Ti sposi?“. Ovviamente la showgirl argentina non ha ancora risposto.

Inutile commentare quanto sia bella Belen in abito da sposa. La showgirl argentina è un autentico schianto e i fan la riempiono di complimenti sul popolare social network.