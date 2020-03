Belen Rodriguez si lascia immortalare con indosso una gonna troppo corta: le sue gambe sono chilometriche, ma quel dettaglio non passa inosservato.

Semplicemente divina, Belen Rodriguez. Come raccontato qualche giorno fa dalla diretta interessata, la showgirl argentina non ha potuto prendere parte alla Milano Fashion Week per via di impegni personali, ma per rimediare ha deciso, così, di partecipare alla Parigi Fashion Week. Che dire? In ogni evento a cui prende parte, la showgirl è sempre fantastica. Ve ne abbiamo parlato qualche ora fa. Ma adesso lo ribadiamo. Recentemente, infatti, la Rodriguez ha condiviso una foto che la ritrae con indosso una fantastica gonna super corta. Ovviamente, non passa inosservato soltanto questo dettaglio, ma ben altro. Perché non solo è possibile ammirare le sue gambe chilometriche che fuoriescono da questa minigonna, ma anche un altro dettaglio che, a detta di alcuni suoi fan, è davvero ‘pazzesco’. Ecco tutti i dettagli.

Belen Rodriguez, la gonna è super corta: il dettaglio non sfugge affatto

Non perde mai occasione di poter condividere con i suoi fan social tutto ciò che le accade, Belen Rodriguez. E lo sta facendo in particolare modo in questi ultimi giorni. Recatasi a Parigi per la Fashion Week della capitale francese, la showgirl non smette di mostrare ai suoi numerosi sostenitori gli outfit sfoggiati per ciascun evento a cui prende parte. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, chissà per quale sfilata, la bellissima moglie di Stefano De Martino si è lasciata immortalare con indosso un fantastico vestito di colore grigio da una gonna super corta. Splendida come sempre, insomma. Non a caso, in un batter baleno, l’argentina ha ricevuto una vera e propria pioggia di likes e di commenti di apprezzamento di bellezza. Pensate, persino Caterina Balivo non ha potuto assolutamente passare avanti a questa bellezza. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Nient’altro da aggiungere, vero? Eppure, c’è chi, guardando con attenzione la foto, non ha potuto fare a meno di apprezzare un particolare dettaglio del look di Belen.

Ebbene si. C’è chi apprezza Belen perché ha riportato ‘in auge’ le calze e chi, invece, apprezza queste deliziose scarpe. In effetti, sono davvero bellissime, vero?

Belen e Stefano a C’è Posta per Te

Sono stati i protagonisti indiscussi della settima puntata di C’è Posta per Te, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Chiamati in trasmissione da Pio ed Amedeo per una richiesta particolare del fratello di quest’ultimo, la giovane coppia ha mostrato apertamente la ritrovata sintonia tra di loro. Ma non solo. Ancora una volta, Belen ha mostrato un particolare pazzesco del suo carattere: il romanticismo.