Cecilia e Belen Rodriguez si mostrano su Instagram con indosso dei costumi davvero minuscoli: la posa è particolare e si vede davvero ‘troppo’.

Sono delle sue sorelle più famose ed apprezzate da tutti gli italiani, Belen e Cecilia Rodriguez. Oltre che per la loro smisurata simpatia, le due argentine riscuotono un successo assoluto per la loro bellezza e, soprattutto, per le loro curve da urlo. Con dei fisici super atletici e scolpiti, le modelle non perdono mai occasione di poter lasciare senza parole i loro sostenitori. Lo hanno fatto anche qualche istante fa. Quando la minore delle due, sul suo canale social ufficiale, ha condiviso uno scatto fotografico davvero straordinario. Da poche settimane è uscita la nuova collezione di Me Fui, la loro linea di costumi di bagno. Ed è per questo motivo che, già in precedenti occasioni, hanno mostrato pubblicamente il ‘frutto’ del loro intenso e faticoso lavoro. L’ultimo scatto di Cecilia, infatti, è proprio uno di essi. Le due argentine, infatti, si lasciano immortalare con indosso dei costumi minuscoli per le loro forme, ma a catturare l’attenzione è la posa particolare che infiamma Instagram.

Cecilia e Belen, costumi minuscoli: Instagram si fa ‘rovente’

Una cosa è certa: la nuova collezione di Me Fui sarà davvero un successo. I costumi da bagno scelti ed ideati per l’estate 2020 sono più che fantastici. E i followers di Belen e Cecilia Rodriguez non perdono mai occasione di poterlo fare notare. Lo hanno fatto anche qualche istante fa. Quando la sorella minore ha condiviso uno scatto da urlo sul suo canale social ufficiale. Si lasciano immortalare a bordo piscina, le due argentine. Ed indossano dei bikini davvero minuscoli per le loro straordinarie forme fisiche. Ecco tutti i dettagli:

Ovviamente, ciò che non può assolutamente passare inosservata è la posa particolare che le due sorelle assumono in suddetto scatto. Sono completamente stese, si vede chiaramente. Ed è per questo motivo che non si può fare a meno i loro fisici più che da urlo. Sarà per questo motivo che, in un batter baleno, la foto ha riscosso un successo davvero assoluto? Chi lo sa. Fatto sta che, a distanza di meno di un’ora dalla condivisione dello scatto, le due sorelline hanno letteralmente infiammato Instagram. Non a caso, sono giunti a corredo dello scatto numerosissimi commenti di apprezzamento. Eccone alcuni:

Come dicevamo precedentemente, questi ne sono soltanto alcuni. In realtà, ce ne sono davvero numerosi. Ed è passato meno di un’ora. Pensate che effetto avrà tra un po’! Ma, in effetti, è un risultato più che scontato: Cecilia e Belen sono davvero perfette, no?