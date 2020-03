Chi è Francesca Manzini: età, carriera, fidanzato e il difficile passato della famosa imitatrice, che condurrà Striscia la Notizia accanto a Gerry Scotti.

Il pubblico la conosce come una delle più brave imitatrici della tv. Le sue versioni di Simona Ventura, Mara Venier, Maria De Filippi, Asia Argento e di altre importanti donne dello spettacolo, sono davvero incredibili e la rendono ogni volta difficile da riconoscere. Stiamo parlando di Francesca Manzini, che nella scorsa stagione televisiva ha anche partecipato come concorrente alla prima edizione di Amici Celebrities, arrivando quasi in finale. L’imitatrice, infatti, ha anche grande talento nel ballo e nel canto, nonostante sia cresciuta come autodidatta, e lo ha dimostrato nel talent di Canale 5, regalando grandi emozioni al pubblico, che l’ha apprezzata ancora di più. Pochi giorni fa le è stata data una grande occasione, ovvero la conduzione di Striscia la Notizia per una settimana accanto al grande Gerry Scotti. Francesca ha avuto l’annuncio proprio mentre era ‘nei panni’ di Mara Venier ed è stata davvero felicissima. Da questa sera la vedremo, dunque, dietro al bancone del seguitissimo tg satirico. Intanto, però, proviamo a ripercorrere insieme la sua carriera e ad approfondire la sua vita privata, caratterizzata da un passato molto difficile.

Chi è Francesca Manzini: età, carriera e fidanzato della nota imitatrice

Francesca Manzini è nata il 10 agosto 1990, dunque compirà 30 anni proprio quest’anno. Figlia dello storico Team Manager della Lazio, Maurizio Manzini, Francesca è appassionata di calcio ed è una grande tifosa della squadra della Capitale. Fin da giovanissima ha scoperto di essere portata per le imitazioni, e dopo aver cominciato per gioco, questo suo talento è diventato pian piano il suo lavoro. Ma non solo. Francesca è anche una speaker radiofonica e la sua carriera nello spettacolo è partita proprio dalla radio, precisamente RDS, portandola poi al successo di oggi. Tanta anche la gavetta della Manzini, che ha lavorato per anni come animatrice nei locali e nei villaggi turistici, come lei stessa ha raccontato in una recente intervista a Verissimo. Nel 2018 ha avuto anche un ruolo nel film di Carlo Verdone, ‘Benedetta Follia’.

L’anno scorso l’abbiamo vista ad Amici Celebrities, nelle vesti di ballerina e cantante, e all’interno del talent ha mostrato anche il suo lato più fragile. Tutti ricorderanno le sue lacrime in diretta e il racconto sul difficile rapporto con suo padre. Oggi la sua vita privata, della quale non si sa molto, è felice e ricca grazie all’amore per il bel Juan, l’italo argentino che le ha rubato il cuore e che lei ha mostrato anche su Instagram qualche settimana fa.

Il difficile passato di Francesca: i disturbi alimentari e le cattive compagnie

La vita di Francesca, però, non è stata affatto facile. In passato, infatti, l’imitatrice ha avuto dei gravi disturbi alimentari, passando dall’anoressia alla bulimia. Per anni la Manzini non è stata bene e, come lei stessa ha raccontato a Verissimo, ha frequentato cattive compagnie, con le quali a cominciato a fare uso di alcool e non solo. “Mi ha salvato l’istinto di sopravvivenza”, ha dichiarato, dicendo anche che ha sofferto per il difficile rapporto con i genitori, in particolare con il padre. “Ho vissuto il suo lutto, anche se è ancora vivo. Ma lo ringrazio, perché mi ha resa quella che sono oggi”.