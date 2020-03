Clizia Incorvaia, avete mai visto suo fratello Mattia? Bellissimo come lei; ecco la foto che li ritrae insieme.

Lei è stata una delle protagoniste assolute dell’edizione ancora in corso del Grande Fratello Vip. Parliamo di Clizia Incorvaia, che ha lasciato il reality la settimana scorsa, in seguito a una squalifica. Nonostante il finale da dimenticare, Clizia ha vissuto un’esperienza molto intensa della Casa, dove ha conosciuto anche quello che con ogni probabilità diventerà il suo nuovo fidanzato: Paolo Ciavarro. E proprio al concorrente del GF Vip Clizia continua a dedicare tantissimi post sui social, in attesa di ritrovarsi fuori dalla Casa. Ma sul suo Instagram, poco fa, Clizia ha dedicato un post a un altro uomo importante nella sua vita. Si tratta del fratello Mattia, con il quale si è mostrata in uno scatto davvero bellissimo. Siete curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito.

Clizia Incorvaia, avete mai visto suo fratello Mattia? Spunta uno scatto sui social

Clizia Incorvaia è stata una concorrente del GF Vip 4. La bellissima influencer, ex moglie del leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, ha dovuto lasciare il gioco per via di alcune frasi pronunciate nella Casa. Una parentesi da dimenticare per Clizia, che però è tornata a sorridere. Grazie anche al sentimento che prova per Paolo Ciavarro, conosciuto proprio nella casa più spiata della Tv. In attesa di rivederlo, Clizia manda messaggi ‘virtuali’ attraverso Instagram, dove è molto attiva. Proprio sul suo profilo, poco fa, è apparso uno scatto meraviglioso in cui la Incorvaia è in compagnia del fratello Mattia. Lo avete mai visto? Date un’occhiata:

Uno scatto davvero stupendo, in cui Clizia abbraccia il suo adorato fratello. Come con la sorella Micol, Clizia e Mattia hanno un rapporto davvero bellissimo. E a proposito di bellezza, i fan non hanno potuto che notare che, per i fratelli Incorvaia, è davvero un ‘vizio di famiglia’. Ecco alcuni commenti apparsi sotto il post:

Eh si, sembrano essere davvero tutti d’accordo sul web: Mattia è bellissimo, proprio come Clizia. Che non vede l’ora di riabbracciare il suo Paolo! E a voi, piace la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip?