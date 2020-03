Giulia De Lellis, lezione di pole dance in intimo: Instagram diventa ‘bollente’

Lezione di pole dance per Giulia De Lellis: la nota influencer romana ha postato alcuni video tra le stories e Instagram è diventato ‘bollente’

Giulia De Lellis è una delle modelle e influencer più seguite e amate sui social network. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha costruito la sua fortuna proprio grazie al web. Il programma di Maria De Filippi è stato sicuramente una rampa di lancio, ma il resto è stato costruito grazie ai social network e in particolare grazie ad Instagram. Sul popolare social network, la De Lellis conta circa quattro milioni e cinquecento mila seguaci. Un numero esorbitante per una ragazza giovane e intraprendente come lei. Il suo profilo è tra i più seguiti in Italia, le sue foto sono sempre piene di like e le stories sono viste da migliaia e migliaia di persone. L’account social della De Lellis ovviamente è destinato a crescere ancora di più. L’influencer romana ha messo nel mirino quota cinque milioni e presto potrebbe festeggiare questo traguardo insieme alla sua ‘famiglia’.

Giulia De Lellis, lezione di pole dance ‘bollente’: Instagram in tilt

Sul popolare social network Giulia racconta tutta la sua giornata: dagli impegni lavorativi ai consigli per le sue seguaci, fino ai momenti romantici con la famiglia e con il fidanzato Andrea Iannone. Questa mattina, ad esempio, Giulia ha preso lezioni di pole dance, attività sportiva che negli ultimi anni è divenuta molto diffusa in Italia. Bella, ma anche faticosa: la modella romana, alle prime armi con questo tipo di ginnastica, ha manifestato tutta la fatica nell’imparare questa nuova forma d’arte. La De Lellis, infatti, tra le stories del popolare social network ha commentato: “Mi sono divertita da morire, ma per il mio lavoro troppi lividi. Proverò di nuovo sicuramente perchè mi piace, ma non praticherò mai seriamente” – poi ha aggiunto – “Fa male però è bellissimo. Provate“. La De Lellis, dunque, cercherà di esercitarsi nuovamente con la pole dance, ma non diventerà sicuramente il suo sport. Questo tipo di ginnastica, infatti, è molto dolorosa e addirittura, come sottolineato dalla influencer, provoca alcuni lividi che non sono il massimo per una modella.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è esercitata in intimo e in breve tempo il popolare social network è diventato ‘bollente’. Le forme della modella ovviamente hanno fatto impazzire gli uomini e le sue stories avranno sicuramente raggiunto un’impennata. La De Lellis, oltre ad essere una delle più seguite sui social, è anche una delle più belle. Oltre al fisico mozzafiato, Giulia ha anche un viso quasi angelico, anche se mora.