Grande Fratello Vip, scoppia una lite furiosa in diretta: “Sei vergognoso!”; tra i due concorrenti sono volate parole durissime.

È successo davvero di tutto durante la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. La puntata si è aperta con il tema più ‘scottante’ della settimana: la rivalità tra Antonella Elia e Valeria Marini, che ha dato vita a numerose liti negli ultimi giorni. Ma una lite, davvero accesa, è scoppiata anche questa sera durante la diretta. A scontrarsi sono stati, ancora una volta, Antonio Zequila e Adriana Volpe. Lo scontro nasce sempre per lo stesso motivo: il presunto flirt avuto in gioventù dai due concorrenti. Un flirt che Adriana Volpe nega a spada tratta, ma che Zequila continua a confermare, giurando su tutto ciò che ha di più caro. Tra i due volano parole davvero durissime, Alfonso è costretto ad intervenire per riportare l’ordine nella Casa. Ecco cosa è accaduto.

Grande Fratello Vip, scoppia una lite furiosa in diretta: i due concorrenti alzano i toni

Continua lo scontro tra Antonio Zequila e Adriana Volpe. L’oggetto della discussione, anche questa sera, è lo stesso: la presunta ‘avventura’ che i due concorrenti avrebbero vissuto quando la Volpe aveva 18 anni. La conduttrice sostiene che tra i due ci sia stato un incontro amichevole, un caffè al bar. Ma Antonio è di un altro parere: il loro incontro, secondo il napoletano, è stato più ‘intimo’. Una versione che fa infuriare Adriana, che non le manda a dire: “Sei vergognoso! Per quanto mi riguarda questa persona qua dentro è trasparente!”, urla a Zequila, che non sta certo a guardare: “Io sono una persona vera, ho detto tutto dopo che lei ha detto ‘Zequila mi fa schifo’! È una bugiarda, ipocrita, manipolatrice!” Zequila alza i toni e Alfonso Signorini è costretto ad intervenire: “C’è la tua parola contro la sua, la verità, potremmo andare avanti anche fino a Natale, non la sapremo mai!”. Ed è proprio così: le due versioni sono davvero contrastanti, ed entrambi sono pronti a giurare sui propri cari affermando di dire la verità. Ma quale sarà la verità?

Come si concluderà questo scontro infinito? Per il momento, Zequila ha voluto stemperare i toni chiudendo la questione con una battuta ironica: “Chiedo scusa, l’avrà confusa con un’altra modella!”. Dopo un po’ Alfonso ha cambiato argomento…Sarà davvero finita qui? Qualcosa ci dice di no! Non ci resta che attendere le prossime news direttamente dalla Casa più spiata della tv!