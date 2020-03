Grande Fratello Vip, Serena Enardu: la frecciatina a poche ore dalla puntata non è passata inosservata; ecco di cosa si tratta.

Lei è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute dell’edizione ancora in corso del Grande Fratello Vip. Parliamo di Serena Enardu, che nel reality di Canale 5 è arrivata in un secondo momento, per raggiungere il suo Pago. E riconquistarlo, dopo la burrascosa rottura a Temptation Island Vip. Una missione più che riuscita: Pago e Serena, entrambi usciti dalla Casa, sono tornati insieme e si godono la loro ritrovata felicità a telecamere spente. Ma, inevitabilmente, la coppia continua a parlare dell’esperienza al GF, soprattutto Serena, che ama interagire con i fan su Instagram. E proprio nelle sue stories, Serena risponde a una domanda di un follower. Una risposta che per molti è sembrata una vera e propria frecciatina nei confronti dei suoi ex coinquilini del GF Vip. Ecco cosa ha detto.

Grande Fratello Vip, Serena Enardu: la frecciatina ai suoi ex coinquilini arriva su Instagram

Serena Enardu è stata una delle protagoniste più discusse del GF Vip. E, anche se in molti non hanno gradito il suo ingresso nella Casa, ritenuto negativo per il percorso di Pago, la coppia ha tantissimi fan e seguaci, che continuano a seguirli attraverso i social. Ed è proprio sul profilo Instagram di Serena Enardu che è arrivato un messaggio davvero bello per la coppia. Un messaggio al quale la bellissima sarda ha risposto, lanciando quella che a molti sul web è sembrata una vera e propria frecciatina nei confronti dei suoi ex compagni. Date un’occhiata:

L’utente scrive che sarebbe bello se la coppia rientrasse nella Casa, aggiungendo che, senza di loro, c’è una noia mortale. E Serena, senza peli sulla lingua, risponde con un chiaro: “Concordo!”, che ripete sottovoce. Insomma, sembra proprio una frecciatina quella della Enardu, che ritiene noiosi i concorrenti ancora in gara nel reality più spiato della tv. E voi, cosa ne pensate di Pago e Serena? Vi piacevano come concorrenti nella Casa?