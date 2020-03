I Soliti Ignoti a rischio sospensione: “Troppa paura”, cos’è successo

I Soliti Ignoti a rischio sospensione per il coronavirus, parla il direttore Coletta: “Troppa paura”, ecco cos’è successo

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de I Soliti Ignoti, programma condotto da Amadeus su Rai Uno. Lo show è molto amato dagli italiani e ogni sera tiene incollati al teleschermo circa sei milioni di telespettatori. Il programma è nato nel 2007 con la conduzione del compianto Fabrizio Frizzi. Dal 2017, però, è tornato in pianta stabile sul primo canale televisivo in sostituzione di Affari tuoi. Il conduttore è riuscito a portare il programma ai massimi livelli e addirittura a scardinare la concorrenza di Striscia la Notizia, in onda contemporaneamente su Canale 5.

I Soliti Ignoti a rischio sospensione: cos’è successo

La settimana scorsa il programma di Amadeus è stato a rischio sospensione. La notizia è stata annunciata dal direttore di Rai Uno Stefano Coletta. Anche lo show di Amadeus, infatti, ha subito le conseguenze del coronavirus: “Martedì e mercoledì scorso sono stati due giorni di panico. Non c’erano più ignoti del Nord, troppi blocchi, troppa paura. Diventava impossibile pianificare le puntate, trovare storie curiose, scrivere la scaletta. Anche dal Sud arrivavano cancellazioni“. La produzione, dunque, ha pensato di sospendere il programma, ma la Rai ha pensato di agire diversamente. Come spiegato dal direttore Coletta, infatti, sospendere il programma avrebbe generato solamente panico negli italiani: “Sarebbe stato drammatico il messaggio che sarebbe arrivato a casa, ovvero quello di un paese completamente in ginocchio e costretto addirittura a cassare programmi televisivi“. Fermare il programma di Amadeus avrebbe avuto delle conseguenze anche sul fatturato della rete pubblica.

Fortunatamente il direttore Coletta, insieme alla sua squadra, hanno trovato una soluzione per evitare la sospensione di un programma così importante. Solo un grosso spavento per Amadeus, che potrà condurre regolarmente lo show amato da milioni e milioni di italiani.