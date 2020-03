Avanti un altro, Miss Claudia completamente senza vestiti: si volta di spalle, followers impazziti per lo scatto pubblicato dalla showgirl su Instagram.

Si chiama Claudia Ruggeri, ma per tutti è semplicemente Miss Claudia. Parliamo della meravigliosa showgirl di Avanti un altro, lo show preserale condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nella divertentissima trasmissione, Miss Claudia ha il compito di presentare il famoso ‘salottino’, composto da personaggi davvero stravaganti: sono i bonus a disposizione dei concorrenti del quiz, che con le loro domande possono aiutarli ad incrementare il montepremi. E ogni volto che la meravigliosa showgirl fa il suo ingresso in studio, Bonolis fatica a tenere a bada il pubblico: Claudia, infatti, incanta tutti con la sua bellezza e le sue curve mozzafiato. Ma la showgirl non si lascia ammirare solo attraverso il programma di Canale 5. Claudia, è molto attiva anche su Instagram, dove ama postare foto e video delle sue giornate. E proprio sul suo profilo, seguito da più di 700 mila followers, è apparso uno scatto che non è passato inosservato. La showgirl è completamente senza veli: la foto di spalle fa impazzire il web. Diamo un’occhiata.

Miss Claudia di Avanti un altro fa impazzire i fan: lo scatto di spalle senza vestiti è ‘bollente’

Basta poco a Miss Claudia per fare impazzire i suoi fan. La star di Avanti un altro può contare su una vera e propria schiera di seguaci, che ogni giorno accompagnano la bella romana nelle sue ‘avventure social’. E, qualche ora fa, Claudia ha lasciato letteralmente senza fiato i followers di Instagram. Nella foto postata sul suo profilo, Claudia si trova si spalle, senza vestiti. Lo scatto ha alzato la temperatura di Instagram e i fan non hanno perso tempo a commentare. Pioggia di complimenti per la showgirl, che sa sempre come stupire i suoi seguaci. Curiosi di vedere lo scatto ‘infuocato’? Ve lo mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto. La showgirl ha decisamente incantato tutti con l’ultimo scatto pubblicato sui social. “È in testa che trovi le peggiori prigioni”, scrive la Ruggeri come didascalia alla foto. Una foto che, in pochissimo tempo, ha ottenuto il pieno di cuoricini e commenti, come sempre quando si tratta della regina di Avanti un altro. Che si conferma una delle donne più amate del mondo della tv. E voi, cosa aspettate a seguire Claudia su Instagram? Non ve ne pentirete!