Serale Amici 19, Andreas Muller assente: il messaggio che fa sognare i fan

Andreas Muller è stato assente durante la prima puntata del serale di Amici 19: il suo messaggio pubblicato su Instagram, però, fa sognare i fan

Venerdì scorso è andata in onda la prima puntata del serale della diciannovesima edizione di Amici. Il talent show di Maria De Filippi si conferma uno dei programmi di punta della rete del Biscione. Dopo la vittoria di Alberto Urso, chi sarà il vincitore della nuova edizione? Lo sapremo nella sesta puntata del talent show. Nel frattempo, nella prima puntata sono stati eliminati Martina e Francesco. La prossima puntata andrà in onda venerdì sera. Il talent show ha subito una modifica nel giorno di programmazione, ma tornerà al sabato appena sarà terminata l’edizione di C’è Posta per Te.

Serale Amici 19, Andreas Muller assente: cos’è successo

Durante la prima puntata del serale non è passata inosservata l’assenza di alcuni ballerini professionisti. I fan del programma hanno sentito la mancanza di Marcello Sacchetta, uno dei volti di punta del programma insieme a Lorella Boccia, e soprattutto di Andreas Muller. I due ballerini professionisti non erano presenti sul palco del programma di Maria De Filippi. I telespettatori ovviamente se ne sono accorti ed hanno preso d’assalto i loro account Instagram. Se da una parte Marcello non ha lanciato alcun indizio, dall’altra Andreas poco fa ha pubblicato un post su Instagram che ha fatto sognare i fan. Il ballerino e compagno di Veronica Peparini ha pubblicato una foto, scrivendo: “Aspettate… un po’ “. A cosa si riferisce il ballerino? Probabilmente alla sua presenza nella prossima puntata del serale?

Il messaggio di Andreas è stato sicuramente emblematico, ma è probabile che il ballerino sia presente nella prossima puntata del talent show di Canale 5. Per quanto riguarda Marcello, invece, il ballerino ha ormai avviato la carriera del coreografo ed è probabile che nel talent show sia presente maggiormente in queste vesti, come abbiamo visto anche durante le puntate pomeridiane.