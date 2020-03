Uomini e Donne, Tina Cipollari segue un copione? La rivelazione di Maria De Filippi sui rumors del web lascia tutti senza parole

Uomini e Donne è tra i programmi più longevi e seguiti di sempre su Canale 5, e certamente, dopo Maria De Filippi, tra i volti più amati del programma ci sono i tre opinionisti, Jack Vanone, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Proprio la vamp spesso fa discutere di sé per i suoi atteggiamenti molto coloriti e spesso anticonvenzionali. Ma probabilmente il suo personaggio è così amato, proprio perché molto sincero e senza peli sulla lingua. Da un po’ di tempo però moti sono i rumors che circolano sul suo conto. Secondo molti amanti del programma, infatti, la donna seguirebbe un copione e non sarebbe realmente così spigliata a vivace. Da tempo si rincorrono queste voci, perché forse le reazioni della donna, spesso esagerate sembrano quasi artefatte. Non tutti sanno che Maria De Filippi stima molto Tina Cipollari e sono anni ormai che le due lavorano insieme e qualche giorno fa da Fabio Fazio, Maria è stata inondata di domande proprio sul suo rapporto con la Cipollari. Scopriamo insieme cosa ha detto la conduttrice…

Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti sono amici ormai da anni e spesso Maria è costretta a riprendere l’amica durante le puntate di Uomini e Donne. Come da lei raccontato a Fabio Fazio a ‘Che Tempo che Fa’, è molto difficile tenere bada la Cipollari. Nel corso degli anni, la Vamp è divenuta famosa per il suo carattere forte e spigliato. Entrata nel programma come una delle prime protagoniste, ha trovato l’amore in Kikò Nalli, con cui ha trascorso molti anni d’amore e dal quale ha avuto tre splendidi figli. Col passare degli anni, molti sono stati gli episodi in cui la vamp ha avuto discussioni con i vari protagonisti del programma, in particolare le troniste e/o corteggiatrici. Inutile dirvi che proprio il suo essere così verace, spesso i fan hanno ipotizzato che la donna seguisse un copione fornitole dalla redazione, ma la realtà è ben diversa.

Stando a quanto dichiarato da Maria a Fabio Fazio, la Cipollari, non solo non avrebbe alcun copione, ma la conduttrice è anche costretta a chiederle di contenersi: “La gente che guarda pensa che ci sia un copione. A volte, prima di iniziare a registrare, prego Tina di non esagerare perché poi devo tagliare. Ora ho trovato una soluzione, le chiudo l’audio del microfono”