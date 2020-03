Andrea Delogu completamente senza veli in doccia: la gamba non copre tutto, fan in tilt per lo scatto della conduttrice apparso su Instagram.

Uno scatto che non poteva passare inosservato, quello pubblicato da Andrea Delogu sul suo profilo ufficiale di Instagram qualche giorno fa. La conduttrice, infatti, si è mostrata senza veli, seduta in un box doccia illuminato da una luce rossa che crea un effetto ‘vedo non vedo’. La conduttrice è completamente senza vestiti, nel post che ha infiammato i social. Si copre con una gamba, ma lo scatto resta ‘bollente’. Il post è stato letteralmente invaso dai commenti e i likes dei followers. Curiosi di vedere lo scatto a ‘luci rosse’? Ve lo mostriamo subito.

Andrea Delogu completamente senza veli: lo scatto in doccia è ‘bollente’

Andrea Delogu è una delle conduttrici radiofoniche più amate del nostro Paese. Ma non è solo attraverso la radio che ama tenersi in contatto coi suoi fan. La bella 37enne, infatti, è molto attiva anche sui socia, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. E proprio sul suo profilo di Instagram, qualche giorno fa, è apparso uno scatto che ha letteralmente fatto impazzire i followers. Il motivo? La conduttrice è completamente senza veli, seduta nel box doccia. La gamba non copre ‘tutto’ e Instagram si infiamma. Diamo un’occhiata al post che ha scatenato i fan:

Eh si, ve lo avevamo detto: lo scatto ha decisamente alzato la temperatura su Instagram. La conduttrici si mostra senza veli e, anche se si copre con una gamba, il risultato dello scatto è ‘bollente’. A rendere il tutto più ‘intrigante’ ci ha pensato la luce rossa soffusa che illumina il box doccia. Insomma, una foto così non poteva che scatenare i fan della bellissima Andrea. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social?