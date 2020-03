Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati: le parole della cantante

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati: la voce girava da qualche giorno, ma questa mattina la cantante ha dato l’annuncio sui social

Anna e Gigi sono una delle coppie più amate nel mondo della musica e dello spettacolo. La loro relazione è nata nel febbraio del 2005, ma è stata annunciata solo nel dicembre del 2006. Il cantante napoletano proveniva da un precedente matrimonio durato dal 1986 fino ai primi anni duemila. Con la prima moglie, Carmela Barbato, il cantante ha avuto tre figli, Claudio, Ilaria e Luca. La separazione è avvenuta nel giugno del 2014. La storia d’amore con la Tatangelo, invece, procede tra alti e bassi dal 2005. La coppia ha avuto anche un figlio, Andrea, nato il 31 marzo del 2010. I due hanno vissuto un periodo di crisi nel 2017, ma l’anno dopo hanno deciso di tornare insieme, per la gioia del piccolo Andrea e di tutti i loro fan. La coppia ha pubblicato molti singoli insieme, tra i quali il più famoso è sicuramente Un nuovo bacio.

Secondo le indiscrezioni dei siti e settimanali di gossip, la coppia starebbe vivendo un nuovo periodo di crisi. Anna e Gigi, infatti, non appaiono più insieme sui social network e anche durante le cene in famiglia sono sempre divisi. I social, al giorno d’oggi, non mentono mai e molti siti e settimanali hanno avanzato l’ipotesi di una nuova rottura tra i due cantanti. Quella che sembrava solo un’indiscrezione da prendere con le pinze, questa mattina è diventata realtà. La Tatangelo, infatti, ha deciso di rompere il silenzio e di fare chiarezza riguardo al suo rapporto con D’Alessio. La cantante ha pubblicato un lungo post tra le stories di Instagram, dichiarando: “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi“. La cantante, poi, ha aggiunto: “Le nostre strade si dividono, ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea“. La cantante poi ha chiesto, per il figlio e per loro stessi, che la privacy sia rispettata. È probabile dunque che la coppia non voglia rilasciare interviste o accettare ospitate televisive per parlare di un argomento così delicato.

Il post della Tatangelo è stato ovviamente un colpo al cuore per i fan della coppia. La recente crisi era durata circa un anno, ma questa volta la rottura sembra proprio definitiva. Anna e Gigi ci hanno riprovato, ma non sono riusciti a trovare un punto d’incontro.