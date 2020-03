Barbara D’Urso, l’avete mai vista da giovane? Com’è cambiata

Avete mai visto Barbara D’Urso da giovane? La conduttrice ha pubblicato un mix di foto dal passato su Instagram: ecco com’è cambiata

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. I suoi programmi sono sempre seguitissimi e costituiscono il punto di forza della rete del Biscione. La conduttrice attualmente è al timone di Live – Non è la D’Urso, talk show in onda in prima serata, Pomeriggio Cinque, in onda tutti i giorni nella fascia pomeridiana su Canale 5, e Domenica Live. La D’Urso, però, è anche la conduttrice del Grande Fratello, reality show che grazie a lei è tornato a splendere. Barbara è un esempio di bravura, di classe e soprattutto di bellezza. Gli anni per lei sembrano non passare mai. La D’Urso dimostra di avere sempre una forma fisica smagliante, nonostante sia sempre super impegnata con il lavoro. Molti si chiedono quale sia il suo segreto, ma lei ha spesso risposto che si tratta di una dote innata. La D’Urso è instancabile, una macchina da guerra, sicuramente una delle migliori conduttrici in circolazione.

Barbara D’Urso, l’avete mai vista da giovane?

La D’Urso è anche molto seguita sui social network. Su Instagram, ad esempio, conta oltre due milioni di seguaci. Sul suo account, la conduttrice racconta la sua giornata, presentando i temi dei suoi programmi televisivi e mostrando spesso il look della puntata. Le sue stories sono seguitissime e i post raggiungono sempre un numero ragguardevole di like. Questa mattina, la conduttrice ha invertito la tendenza ed ha pubblicato un video contenente un mix di foto. Un vero e proprio tuffo nel passato per la D’Urso, che ha pubblicato una serie di immagini di quando era giovane. Le foto probabilmente risalivano agli anni degli esordi: la D’Urso ha iniziato la sua carriera televisiva alla fine degli anni settanta. Le foto mostrano come la conduttrice sia sempre stata bella, in barba a chi afferma che sia ricorsa ai ritocchi estetici. Non a caso qualcuno tra i commenti le scrive: “Sei sempre stata bellissima“. Un viso sempre bello e solare, un fisico mozzafiato con delle curve da capogiro, la D’Urso ha veramente nulla da invidiare alle donne di qualche anno più giovani rispetto a lei.

Bella, brava e talentuosa: la D’Urso ha tutte le carte in regola per essere nominata come uno dei miglior personaggi televisivi dell’ultimo decennio. Il pubblico, non a caso, è dalla sua parte e ogni giorno la segue su Canale 5.