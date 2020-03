Barbara D’Urso ha avuto una storia con Pupo? La conduttrice risponde in diretta nella puntata di oggi di Pomeriggio 5; ecco le sue parole.

Ieri sera è andata in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata durante la quale è accaduto davvero di tutto, a partire dalla lite accesa tra Adriana Volpe e Antonio Zequila. Il motivo? Il presunto flirt che i due avrebbero avuto in passato. Un flirt che Adriana nega a spada tratta, ma che Zequila continua a confermare. La verità, con ogni probabilità, non verrà fuori mai. Ma, a questo proposito, anche ieri, Pupo ha fato riferimento a una situazione analoga, capitata anche a lui con una donna dello spettacolo. La donna in questione di cui parla l’opinionista è Barbara D’Urso, che è stata nominata in diretta anche ieri da Alfonso Signorini. Oggi, a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha deciso di dire la sua suo presunto flirt col cantautore, mandandogli un messaggio ben preciso. Ecco cosa è successo.

Barbara D’Urso ha avuto una storia con Pupo? La conduttrice risponde in diretta: “Adesso basta!”

Barbara D’Urso ha avuto una storia con Pupo? Secondo quanto lascia intendere l’opinionista del Grande Fratello Vip, la risposta è sì. Ma, dopo tanto chiacchierare, è arrivata anche la risposta della conduttrice. È successo in diretta oggi, durante la puntata di Pomeriggio 5. Prima di introdurre l’argomento flirt Adriana Volpe-Antonio Zequila, Barbara ne approfitta per fare una precisazione e togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La conduttrice racconta che questa mattina, leggendo le notizie in rassegna stampa, ha notato per l’ennesima volta dichiarazioni su questa presunta storia. “Una storia che io avrei avuto con un piccolo ragazzo, piccolo nel senso di età, credo sia più piccolo di me, che ancora dopo anni e ancora al Grande Fratello continua a raccontare di un’ipotetica storia che avrebbe avuto con me: cosa assolutamente falsa”. La conduttrice prosegue spiegando che, negli anni, ha riso di questa cosa, ma adesso ha deciso di mandare un messaggio ben preciso: “Io voglio parlare a questo cantautore famosissimo, che è famoso in tutto il mondo per le canzoni meravigliose che ha scritto. Tutti i giornali hanno sempre parlato di lui, tutti i siti hanno sempre parlato di lui anche perché ama contemporaneamente due donne, e io la trovo una cosa bella. Allora basta dichiarare che hai avuto una storia con me!“. Barbara aggiunge che avrebbe piacere di leggere il suo nome per il bel lavoro che sta svolgendo nel programma di Alfonso Signorini o per la prossima canzone che scriverà. “Adesso basta, ok? Amici come prima!”.

Una replica davvero forte quella di Barbara D’Urso, che ha deciso di chiarire una volta per tutte che il flirt di cui parla Pupo al Grande Fratello Vip non è mai esistito. Ma come reagirà L’opinionista? Replicherà a sua volte alle parole di Barbarella? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi! E voi, a chi credete?