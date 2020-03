In questa sua ultima foto su Instagram, Bianca Atzei si immortala senza pantaloni: le sue gambe sono da urlo, ma spunta il tatuaggio proprio lì.

È una delle cantanti più amate, apprezzate e seguite del nostro panorama musicale, Bianca Atzei. Conosciutissima per la sua bravura e il suo timbro graffiato, la cantante sarda vanta di un successo davvero clamoroso anche per la sua bellezza. Lo abbiamo potuto constatare durante la sua recente esperienza televisiva all’adventure reality di Canale 5, ma è sul suo canale social ufficiale che ne abbiamo sempre di più la conferma. Su Instagram, come raccontato anche in diversi nostri articoli, la fidanzata di Stefano Corti è solita condividere degli scatti fotografici davvero da urlo. Che, tra l’altro, non fanno altro che mettere in evidenza ancora di più il suo fascino. Anche l’ultimo, condiviso qualche ora fa, fa parte di essi. In suddetto scatto social, la bella Atzei si è lasciata immortalare completamente senza pantaloni. Sfoggiando, così, delle gambe in primo piano davvero da urlo.

Bianca Atzei senza pantaloni: quel ‘particolare’ tatuaggio non passa inosservato

La sua photogallery social, come dicevamo precedentemente, è davvero molto ricca. Spesso e volentieri, infatti, Bianca Atzei condivide degli scatti fotografici davvero da urlo. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando, completamente seduta sul pavimento, la giovane cantante ha lasciato senza parole tutti i suoi followers per la sua bellezza. Anche perché, come anticipato in alto, la fidanzata di Stefano Corti si lascia immortalare completamente senza pantaloni. Certo, non c’è assolutamente nulla di scandaloso. Perché sì, non indossa jeans, gonna, pantaloncini o quant’altro, ma Bianca non è affatto senza veli. Piuttosto, indossa una deliziosa vestaglia bianca aperta e leggermente più lunga del previsto. È proprio grazie ad essa che non possiamo che non apprezzare le gambe da urlo in bella mostra che spuntano fuori da questo indumento. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Insomma, le sue gambe sono davvero da urlo, e lo si vede chiaramente. Così come altrettanto chiaramente si vede anche il tatuaggio disegnato sulla caviglia.

Il fidanzamento con Stefano Corti e la presunta gravidanza

Nei precedenti mesi, Stefano Corti e Bianca Atzei hanno fatto tanto parlare di loro. Sono una coppia a tutti gli effetti da più o meno un anno, sono super innamorati ed innamorati, ed è per questo motivo che, prima della fine del 2019, si è diffusa l’indiscrezione secondo cui si diceva che la cantante fosse incinta. Purtroppo, non è affatto così. Nonostante il forte amore e legame che li lega, i due piccioncini non sono ancora in attesa del loro primo figlio. In fondo, sono ancora molto giovani, no?