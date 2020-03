Subito dopo la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia ha scritto delle parole da brividi su Instagram: i dettagli.

La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 2 Marzo è stata ricca di argomenti davvero interessanti. Non soltanto si è offerto ampio spazio a quanto accaduto negli ultimi giorni tra Valeria Marini ed Antonella Elia e al presunto flirt giovanile tra Antonio Zequila ed Adriana Volpe, ma anche a Paolo Ciavarro. Da quando la bella e dolce Clizia Incorvaia è stata squalificata dal gioco, il giovane figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi non è più lo stesso all’interno della casa più spiata d’Italia. Lo hanno mostrato chiaramente le immagini che, in diretta televisiva, Alfonso Signorini ha voluto mandare in onda. È proprio per questo motivo che, subito dopo la puntata, la modella siciliano ha voluto scrivere delle parole davvero da brividi per il giovane Paolo. Ecco i dettagli.

Clizia Incorvaia, parole da brividi dopo la puntata del GF Vip

Non hanno mai nascosto il reciproco interesse, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. E, seppure inizialmente indecisa sul da farsi, con il passare dei giorni, la modella siciliana non ha saputo resistere all’ex conduttore di Amici. Lasciandosi andare così, durante una piacevole notte trascorsa in giardino, ad un emozionante bacio sotto al cielo stellato. Da quel momento così romantico, i due giovani piccioncini non si sono più lasciati. Fino a quando, in seguito a delle frasi poco opportune, la modella siciliana è stata costretta a lasciare la casa per sempre. Gettando così nello sconforto più totale il suo compagno di viaggio. E lo abbiamo potuto constatare anche nel corso della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip. Quando il giovane Ciavarro non ha mai perso occasione di poter sottolineare quanto gli manchi Clizia all’interno della casa. È proprio per questo motivo che, appena terminato la puntata, la siciliana ha voluto dedicargli delle parole davvero da brividi:

Sul suo canale social ufficiale, l’ex moglie di Francesco Sarcina, infatti, ha voluto ribadire quanto si senta legata al giovane Ciavarro. ‘Al di là del tempo delle spazio e delle differenze, mi sei scoppiato dentro. Mi manchi’, scrive Clizia. In un batter baleno, le sue parole hanno sorpreso i loro sostenitori. Che, di conseguenza, non hanno perso tempo di poter dimostrare il loro affetto nei confronti della loro coppia.

‘Fate sognare’, recita il commento. Come dar torto? In effetti, i due gieffini sono davvero bellissimi. E tutti noi non vediamo l’ora di poterli rivedere nuovamente insieme.