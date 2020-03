Diletta Leotta si lascia immortalare sulla neve con indosso dei pantaloni super aderenti: i suoi followers su Instagram sono in tilt per quel dettaglio.

Seconda vacanza d’amore per Diletta Leotta e Daniele Scardina. Soltanto pochissimi mesi fa, la giovane coppia si era ‘rifugiata’ alle Maldive. In questi ultimi giorni, invece, si sta riprendendo sulla neve. Lo testimoniano, non a caso, le ultime foto ed IG Stories che entrambi i ragazzi stanno condividendo sui loro rispettivi canali social. Pochissime ore fa, ad esempio, la giovane conduttrice sportiva di Sky si è lasciata immortalare con indosso una fantastica tuta – quella classica per le montagne innevate, insomma – con dei pantaloni super aderenti. È proprio per questo motivo che tutti i suoi followers su Instagram sono letteralmente impazziti per un dettaglio. Come facciamo a saperlo? Pensate, sono giunti davvero tantissimi commenti a corredo dello scatto che lo mettono in mostra. Ecco di che cosa parliamo.

Diletta Leotta sulla neve, pantaloni aderenti: quel dettaglio non passa inosservato

Nonostante non abbiano ancora definito con un nome il mostrarsi spesso e volentieri insieme, Diletta Leotta e Daniele Scardina continuano a godersi questi fantastici momenti di coppia. Non a caso, qualche ora fa, sono partiti per Courmayeur. Insomma, una vacanza d’amore sulla neve, c’è poco da dire. Eppure, si stanno divertendo davvero alla grande. Lo testimoniano, non a caso, le numeroso foto che, sia lei che lui, stanno condividendo sui loro rispettivi canali social. Soprattutto Diletta. Pochissime ore fa, la conduttrice sportiva di Sky ha condiviso una serie di foto con indosso dei pantaloni super aderenti. Una in particolare, stando ad alcuni commenti comparsi a corredo dello scatto, non è assolutamente passata inosservata. Diamoci uno sguardo insieme molto più da vicino:

Ebbene si. Stando ad alcuni commenti apparsi sotto la foto, è proprio questa la foto che più ha catturato l’attenzione di tutti. ‘Like se hai zommato’, ‘Alla seconda foto, abbiamo fatto tutti lo zoom’: questi sono soltanto alcuni commenti apparsi a corredo dello scatto. E, in effetti, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.