Emma Marrone è stata la protagonista di un vero e proprio risveglio di fuoco: il motivo è davvero sorprendente, poi la splendida notizia per i suoi fan.

Un nome, una certezza: Emma Marrone. Attualmente, la cantante salentina è una delle artisti musicali più apprezzate ed amate dal pubblico italiano. Con la sua voce grintosa e bellezza da urlo, l’ex vincitrice di Amici ha riscosso, sin da subito, un successo davvero smisurato. Tanto che ancora adesso, nonostante dieci anni stellari della sua carriera, la Marrone è davvero molto seguita. Anche sui social, pensate. Sul suo canale Instagram ufficiale, la pugliese decanta di un numero di followers davvero immenso. Ed è per questo motivo che non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con loro. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, a pochi istanti dal suo risveglio di fuoco per un motivo davvero sorprendente, la bella Marrone ha dato una splendida notizia ai suoi fan. Ecco di che cosa parliamo.

Emma Marrone, risveglio di fuoco: la splendida notizia ai fan

Non perde mai occasione di poter comunicare con i suoi sostenitori, Emma Marrone. Lo ha fatto qualche mese fa. Quando, inaspettatamente, ha annunciato di aver fatto anche il suo debutto nel mondo del cinema. Il grande regista Gabriele Muccino, infatti, ha scelta proprio lei come una delle protagoniste della sua nuova pellicola ‘I Migliori Anni’. E lo ha fatto di prima mattina. Quando, subito dopo un risveglio super di fuoco, la cantante salentina ha dato una splendida notizia per i suoi fan. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire dapprima per quale motivo abbiamo definito il suo buongiorno ‘di fuoco’. Dal punto di vista fisico, non le si può dire affatto nulla. Emma è splendida. Tuttavia, non perde occasione di poter concedersi un piccolo ‘peccato di gola’. Lo ha fatto appena sveglia. Quando, per colazione, ha mangiato un bellissimo ‘pasticciotto’, molto probabilmente, ripieno di crema ed amarena. Ma non solo. Perché se pensate che le sorprese sono finite qui, vi sbagliate davvero di grosso.

Subito dopo aver detto di aver mostrato la sua colazione, Emma ha voluto fare una splendida notizia ai suoi followers. ‘Buongiorno, ho avuto un ottimo risveglio grazie al pasticciotto e grazie a voi che mi avete fatto vincere il premio di miglior artista femminile’. Insomma, ancora una volta, la bella Marrone ha registrato un riconoscimento davvero importante. Ma d’altronde, data la sua smisurata bravura, era più che scontato.