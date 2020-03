GF Vip, un ex concorrente del famoso reality di Canale 5 ha fatto una dolorosa confessione sul suo canale social ufficiale: cosa è successo.

Nonostante in questa quarta edizione del Grande Fratello Vip siano entrati numerosissimi inquilini, questa a cui facciamo riferimento è una concorrente che non è assolutamente passata inosservata. Parliamo, infatti, di Elisa De Panicis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è entrata nella casa più spiata d’Italia durante la prima puntata del programma. E, nonostante la sua permanenza sia terminata dopo poche settimane, ha lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico italiano. Tanto che, una volta finito il suo percorso televisivo, Elisa ha continuato a cavalcare l’onda del successo. Non è assolutamente un caso se, sul suo canale social ufficiale, la De Panicis vanta di un seguito davvero clamoroso. Ed è proprio qui che, pochissime ore fa, ha fatto una dolorosa confessione ai suoi sostenitori.

GF Vip, la dolorosa confessione dell’ex concorrente Elisa De Panicis

In questi ultimi giorni, Elisa De Panicis, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata al centro dell’attenzione di tutti. Non soltanto per la sua bellezza, di cui ce ne da ampia testimonianza con degli scatti fotografici su Instagram davvero da urlo, ma anche per alcune ‘particolari’ frasi dette in merito al Coronavirus, l’infezione che, da diverse settimane, sta attanagliando il nostro paese. Le sue parole, stando a quanto dichiarato dalla diretta interessata qualche giorno dopo, sono state mal interpretate. Ed è per questo motivo che, per diversi giorni, è stata ‘vittima’ di commenti davvero spregevoli. Che, ovviamente, hanno avuto una vera e propria ripercussione su di lei. È stata lei stessa a svelarlo, pensate. Tramite un’Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale, l’ex concorrente ha confessato di essere stata male per circa tre giorni. Ecco i dettagli:

‘Gli ultimi tre giorni sono stata malissimo senza uscire dall’albergo per tutti i messaggi bruttissimi ricevuti’, questa la dolorosa confessione che, per la prima volta, Elisa ha fatto ai suoi sostenitori.