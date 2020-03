GF VIP 4, il marito di Fernanda Lessa attacca il programma: “Che schifo”

Il marito di Fernanda Lessa, dopo la puntata del GF VIP 4 di ieri sera, ha attaccato il programma: “Che schifo. Io mi vergognerei”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Uno dei temi della puntata è stato lo scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia. Era atteso il verdetto riguardo alla presunta squalifica della Elia per aver spintonato la coinquilina, ma la produzione ha deciso di non punire Antonella. Il conduttore Alfonso Signorini si è scagliato contro la Marini e Fernanda Lessa: “Non vi ha insegnato nulla Mia Martini?”. Dopo la puntata, la Lessa ha avuto un crollo emotivo, perchè secondo lei è passata una brutta immagine e teme per le figlie fuori dalla casa. Il gioco si fa sempre più duro e i nervi dei concorrenti iniziano a saltare.

GF VIP 4, il marito di Fernanda Lessa attacca il programma

Nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 4, il conduttore Alfonso Signorini ha richiamato severamente Fernanda e Valeria Marini a causa di alcuni atteggiamenti assunti nei confronti di Antonella Elia. Il conduttore, insieme agli opinionisti Pupo e Wanda Nara, hanno paragonato le pratiche adoperate dalla Lessa a dei veri e propri riti vodoo. Fernanda non ha retto e dopo la puntata ha avuto un crollo emotivo. La concorrente, tra le lacrime, ha confessato di essersi sentita discriminata per il suo credo religioso e di essere stata trattata come una ‘strega’. La concorrente è stata consolata dai suoi coinquilini, tra i quali Adriana Volpe e Paolo Ciavarro. Questa mattina, invece, è intervenuto il marito della donna attraverso le stories di Instagram. Luca Zocchi ha attaccato duramente il programma, dichiarando: “Ieri sera avete leso la dignità di un popolo, di un credo, di una persona. Io mi vergognerei se fossi in voi. Peccato che non abbiate fatto vedere che anche la Elia ha detto che Fernanda è indemoniata. Perchè non l’avete detto? Controllate bene i video. Che schifo, davvero“. L’uomo poi ha concluso il suo intervento con un augurio: “Amore mio spero che tu sia lì dentro ancora il meno possibile, perchè io sono scioccato per la tua dignità, per te stessa e perchè non ti fa bene stare in un covo di vipere“.

Un duro affronto alla produzione del reality show, che solo qualche settimana fa aveva permesso all’uomo di entrare nella casa per avere un confronto con uno dei concorrenti. Come reagirà la produzione? A Fernanda saranno mostrati i filmati del marito pubblicati tra le stories di Instagram?