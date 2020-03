GF Vip, la clamorosa rivelazione di Paola Di Benedetto arriva nella Casa: c’entra il suo ex Francesco Monte.

È tempo di confessioni, nella casa del Grande Fratello Vip. Durante una chiacchierata in giardino, Teresanna Pugliese e Paola Di Benedetto affrontano un ‘argomento’ che le accomuna. Di cosa parliamo? Di Francesco Monte! Le due gieffine, infatti, hanno in comune un ex: Teresanna ha conosciuto Francesco a Uomini e Donne e con lui ha vissuto un’intensa storia d’amore. Per Paola, invece, si è trattata di una relazione durata pochi mesi, in seguito alla conoscenza a L’Isola dei famosi. Le due ragazzi si confrontano in giardino e, a quanto pare, sono d’accordo sul fatto che Francesco si comporti in modo abbastanza simile con tutte le sue fiamme. “Lo stesso copione con tutte”, esclama Paola. Ma non è tutto: l’ex Madre Natura si lascia scappare una rivelazione davvero scottante. Secondo quanto racconta a Teresanna e Paola, Francesco Monte le avrebbe scritto proprio prima di entrare dalla Casa. Ecco il motivo.

GF Vip, la clamorosa rivelazione di Paola Di Benedetto: Francesco Monte le ha scritto prima di entrare al GF Vip

Una chiacchierata tra ex, quella tra Paola di Benedetto e Teresanna Pugliese nel giardino della Casa del GF Vip. Le due concorrenti sono state entrambe fidanzate con Francesco Monte, il bel pugliese diventato famoso grazie alla trasmissione Uomini e Donne. Le ragazze si trovano d’accordo su molti punti: secondo loro, Francesco si comporta allo stesso modo con tutte le sue fiamme. E Teresanna racconta che, da una chiacchierata con Giulia Salemi, altra ex di Monte, ha avuto l’ennesima conferma del suo ‘copione’. Ma, a un certo punto della discussione, Paola Di Benedetto rivela un retroscena davvero inaspettato, che riguarda proprio il bel pugliese. Stando a quanto ha raccontato Paola, Francesco le avrebbe scritto proprio prima che lei entrasse al Grande Fratello Vip. Il motivo? Eccolo svelato dalla Di Benedetto: “Mi ha scritto prima di venire qua, quando ha saputo che sarei entrata. Mi fa: “Mi raccomando io ti stimo come persona”, come a dire non parlare di me male”. Ma la Di Benedetto non si dilunga sull’argomento: “Mi sono ripromessa di non dargli neanche cinque minuti di spazio.”

Una rivelazione davvero inaspettata quella di Paola. Che, a quanto pare, non è rimasta in ottimi rapporti con il suo ex. Come reagirà monte alle parole dell’ex Madre Natura. Non ci resta che attendere le prossime news! Stay tuned.