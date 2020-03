Grande Fratello Vip, svelato il cachet di alcuni concorrenti: cifre da urlo

Grande Fratello Vip, è stato svelato il cachet di alcuni concorrenti di questa quarta edizione del famoso reality di Canale 5: i dettagli.

È la domanda che un po’ tutti, ammettiamolo, ci siamo sempre posti: i concorrenti del Grande Fratello Vip percepiscono un cachet? A rispondere a questa ‘misteriosa’ domanda è stato uno degli autori del famoso reality di Canale 5. Durante la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione, uno delle colonne portanti dello show aveva risposto chiaramente a questa domanda, dicendo che ciascun concorrente percepiva un compenso monetario. Certo, esso non è affatto fisso, bensì può variare a seconda del ‘grado’ di notorietà di ciascuno di loro. Eppure, stando a quanto scritto su Libero, ne sono stati svelati alcuni. Ed, In particolare, quello di Valeria Marini e di Barbara Alberti. Siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, svelato il cachet di alcuni concorrenti: i dettagli

Certo, il Grande Fratello Vip è un gioco, ma anche un vero e proprio lavoro per tutti i personaggi pubblici che, in queste quattro edizioni, hanno deciso di prendere parte. È proprio per questo motivo che, a secondo del loro clamore, percepiscono un cachet. Ecco, ma a quanto ammonta? Ovviamente, è davvero impossibile conoscere nei minimi dettagli ciascuno di essi. Le cifre, infatti, sono ‘top secret’. Non tutte, però. Qualche ora fa, Libero ha svelato qualche dettaglio in più sul compenso di due concorrenti. Ci riferiamo a Valeria Marini, entrata nella casa da una settimana, e Barbara Alberti che, però, ha abbandonato il gioco in iter. Siete curiosi di conoscere tutti i dettagli? Eccoli:

Stando alle cifre trapelate da Libero, sembrerebbe che Valeria Marini abbia pattuito con gli autori del GF Vip una cifra pari a 20 mila euro per ciascuna puntata. Qualora, invece, dovesse uscire, la cifra è pari ad 8 mila euro in ciascuna puntata presenziata in studio. A differenza, invece, di Barbara Alberti. Che, per la sua partecipazione al reality, avrebbe concordato 18 mila euro per ogni puntata. E gli stessi 8 mila euro per la sua presenza in studio dopo la sua eliminazione. Cosa ne pensate?

Per ulteriori news sul Grande Fratello Vip –> clicca qui