Grande Fratello Vip, caos nella Casa: un concorrente si ribella agli autori e toglie il microfono durante la notte, ecco di chi si tratta.

Ieri sera, 2 marzo 2020, è accaduto davvero di tutto nella nuova puntata del GF Vip. Colpi di scena a non finire per i concorrenti, in particolare per Adriana Volpe. Dopo la lite in diretta con Antonio Zequila, un altro ‘brutto colpo’ per la conduttrice. Adriana ha ricevuto la lettera del marito Roberto, nella quale oltre a ribadire il suo amore, l’uomo sottolinea alcune cose che non gli sono piaciute. A quanto pare, ad infastidire Roberto sono stati alcuni atteggiamenti di Adriana nei confronti di alcuni concorrenti, in particolare Andrea Denver. L’uomo invita la conduttrice ad evitare alcune situazione, col fine di non alimentare gossip e pettegolezzi. La Volpe si giustifica dichiarando di non aver mai mancato di rispetto al marito e non nascondo che, le sue parole, le hanno provocato dispiacere. Ma non è tutto: dopo la puntata, Adriana appare molto adirata nei confronti del GF Vip, complice, secondo lei, di alimentare pettegolezzi parlando ancora una volta del presunto flirt con Antonio Zequila. La concorrente attua una vera e propria ribellione, decidendo di togliere il microfono. Ecco cosa è accaduto dopo la puntata di ieri sera.

Grande Fratello Vip, caos nella Casa: Adriana Volpe si ribella agli autori e toglie il microfono, “Sono arrabbiata da matti!”

Adriana Volpe si ribella al GF Vip e decide di togliere il microfono, nonostante sia vietato dal regolamento del reality. È avvenuto questa notte, dopo la puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. In un video che circola sul web, vediamo Adriana in cucina senza microfono e nonostante i ripetuti inviti degli autori ad indossarlo, la conduttrice risponde con un secco: ‘No!’. Antonella Elia, che si trova in cucina con lei, le chiede se è arrabbiata e con chi. E la Volpe non nasconde nulla: “Si, sono inca***** da matti con loro!”. Insomma, Adriana non ha preso bene la lettera inviatale dal suo Roberto e, secondo la gieffina, il Grande Fratello avrebbe ‘contribuito’ ad alimentare pettegolezzi su di lei, scatenando la gelosia del marito.

Quanto durerà la ribellione di Adriana Volpe e cosa succederà nelle prossime ore? Non ci resta che attendere gli ultimi sviluppi direttamente dalla Casa del GF Vip!