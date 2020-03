Jessica Melena, moglie Ciro Immobile: quanto è alta e quanto pesa

Jessica Melena, sapete quanto è alta e quanto pesa la moglie di Ciro Immobile? Scopriamolo insieme, a svelarlo è lei stessa

Conosciamo tutti Jessica Melena, la splendida moglie di Ciro Immobile, attaccante della Lazio. E’ una delle ‘wags’ più seguite ed amate d’Italia. Il suo pubblico Instagram è vastissimo e sono in tante, soprattutto, le donne. Donne che ogni occasione è buona per porle delle domande nelle Instagram storie. Domande sulla gravidanza, sui figli, sull’altezza, sui segreti della sua bellezza e quant’altro. Jessica è una donna cordiale con tutti: simpatica e molto affabile, per questo risponde sempre a chiunque. Attraverso le sue risposte su Instagram, abbiamo imparato a conoscerla, sapendo sempre di più su di lei e sulla sua vita privata.

Jessica Melena: quanto è alta e quanto pesa?

Jessica è una ragazza semplice e genuina: non si è mai montata la testa ed è sempre rimasta con i piedi per terra. Il mondo della tv non l’affascina, non le interessa: il suo unico obiettivo è crescere i suoi tre figli con amore, senza fargli mancare la presenza della mamma. Evidentemente, molti dei suoi follower sono attratti proprio da questo. Ed è probabilmente proprio per questo che le domande puntano quasi sempre sulla gravidanza, il parto e la crescita dei bambini. “Com’è stato il terzo cesareo?”, lei risponde: “Molto più doloroso dei primi due, avendo avuto problemi subito dopo, con altre due figlie a cui badare”. Questo, uno dei tanti esempi di domanda e risposta che arrivano direttamente dal suo profilo Instagram.

Ma c’è anche chi l’apprezza come donna. Arrivano, infatti, tanti complimenti non solo di uomini, ma anche di donne che la ammirano. E poi, tante, ma tantissime domande sulla sua altezza. Vi chiederete: come mai? Beh, forse se lo chiede anche lei. Infatti, nelle storie è apparso questo:

“Siete fissate con la mia altezza. Avrò 300 domande solo su quanto sono alta. Comunque: 1,72 per 50 kg”. Questa la risposta di Jessica a chi chiede costantemente la stessa cosa.